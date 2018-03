Il s’agit du cinquième et dernier budget du ministre Leitao avant les élections provinciales qui auront lieu l’automne prochain.

Lors du Sommet sur le transport aérien régional en février, le premier ministre Philippe Couillard a ouvert la porte à des mesures de soutien pour les aéroports, en proposant notamment la remise en place du programme d’infrastructure pour les aéroports locaux et la création d’un programme d’aide pour la desserte régionale pour encourager de nouvelles compagnies aériennes à percer le marché aérien régional du Québec. Les montants n’avaient toutefois pas été confirmés.

Le maire Marc Asselin affirme que les services aériens interrégionaux doivent être soutenus au même titre que le transport en commun.

Le transport aérien a autant d’importance pour une région comme la nôtre que le métro a de l’importance à Montréal. Marc Asselin, maire d'Alma

« Ce qu’on aimerait avoir, c’est une aide permanente et non pas une aide de programme qui au bout d’un an ou deux ne tient plus la route », ajoute le maire d'Alma.

Nombreux projets à Saguenay

Du côté de Saguenay, on espère une aide financière de Québec pour l’aménagement d’un parc industrialo-portuaire dans l’arrondissement de La Baie, pour rénover l’aéroport de Bagotville et pour rénover le Théâtre Palace d’Arvida.

« Le principal élément pour nous autres, c’est bien sûr la zone industrielle portuaire, on parle de Blackrock et de toutes les entreprises autour et surtout les tuyaux d’amenée d’eau, de l’électricité et du gaz », précise le conseiller responsable des finances à Saguenay, Michel Potvin.

Le budget sera présenté après la levée du huis clos, à 16 h.