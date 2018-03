« Dans le passé, nous avons vu une augmentation des fraudes entourant la saison des impôts. Elles peuvent prendre la forme de courriels provenant de l’Agence du revenu du Canada (ARC) », a déclaré Jessica Gunson, porte-parole du Centre antifraude du Canada.

« Cela ressemble à un transfert d'argent par courriel Interac qui indique que vous avez obtenu un remboursement de l'ARC », a-t-elle ajouté.

« Il faut bien noter que l'Agence du revenu du Canada ne vous enverra jamais de courriel ou de message texte pour vous aviser d'un remboursement », explique la porte-parole du Centre antifraude du Canada.

De récentes fraudes se font surtout sous la forme de message texte. Une autre fraude de plus en plus fréquente, selon Jessica Gunson, est celle où l'appelant dit à la victime qu'elle doit de l'argent pour rembourser ses impôts et que si elle ne paye pas, elle pourrait être arrêtée.

On dit même à certains nouveaux Canadiens qu'ils pourraient être expulsés s'ils ne paient pas.

Selon Jessica Gunson, les arnaqueurs disent parfois aux gens de payer leurs impôts arriérés à l’aide de cartes-cadeaux iTunes ou même de bitcoin. Ces techniques font en sorte que les escrocs sont plus difficiles à retrouver.

Elle explique qu’une personne a perdu 200 000 $ en bitcoin. Une autre personne a réussi à éviter une fraude de 5000 $ en bitcoin en voyant une affiche avec un avertissement de fraude sur un guichet automatique de bitcoin, ce qui lui a permis de prendre du recul et repérer la fraude.

Si quelqu'un se fait piéger, la meilleure chose à faire est de communiquer avec le Centre antifraude du Canada ainsi que la police, même si la victime a honte de ce qui s'est passé, affirme-t-elle.

Les gens ne devraient jamais avoir honte parce qu'ils ont été piégés, ils ne sont pas seuls. Nous recevons des appels tous les jours de consommateurs qui ont perdu de l'argent. Jessica Gunson, porte-parole du Centre antifraude du Canada

« Environ 5 % des victimes rapportent leurs pertes au centre », affirme la porte-parole. Elle déplore cette situation puisque, selon elle, plus l'agence reçoit des signalements de cas de fraude, plus il est facile pour le centre de suivre les tendances et de publier des avertissements.