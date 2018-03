Ce prix est supérieur à ceux réclamés après les augmentations des dernières semaines. Le prix du litre d'essence ordinaire était de 1,32 $, le 21 février, de 1,34 $, le 27 février, et de 1,37 $ la semaine dernière.

Aucune des autres régions du Québec n'avait encore emboîté le pas vers 5 h 30 mardi, selon le site web essencequebec.com.

Le prix moyen de l'essence ordinaire était évalué pour l'ensemble du Québec à 1,28 $.

Le prix du baril de pétrole brut pour livraison en mai a reculé lundi soir de 0,44 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 65,44 $ US.