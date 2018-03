Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Contre toute attente, Robert Vanier, qui se défend seul, a présenté en preuve à la cour un document qui, selon lui, le blanchit de tout blâme dans ce procès pour parjure. La juge Julie Thorburn, de la Cour supérieure de l'Ontario, a toutefois rejeté le document en question pour son manque de pertinence, si bien qu'on n'en connaîtra pas le contenu.

La magistrate a accusé Robert Vanier de ne pas avoir transféré le dossier en question à la Couronne, alors qu'il était en sa possession depuis mercredi, ni de lui avoir communiqué par courriel son intention de le présenter en preuve avant l'audience de lundi matin. « Il est trop tard, on ne rouvrira pas ce procès une autre fois », a expliqué la juge Thorburn, un peu exaspérée.

Faute de présenter ses derniers arguments, Robert Vanier, qui s'exprimait de façon confuse en articulant les bras de façon passionnée, a quitté le lutrin au centre du prétoire pour retourner s'asseoir, l'air à la fois amusé et dépité. M. Vanier est sans avocat parce qu'il est ruiné ; l'Aide juridique de l'Ontario a en outre refusé de lui en payer un.

L'ami de la cour, qui a été nommé pour assister la juge dans ces audiences inhabituelles, a néanmoins présenté un argument qui pourrait faire une petite différence dans ce procès. La Couronne doit y prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Robert Vanier s'est parjuré dans l'intention de tromper la Commission des valeurs mobilières, lorsqu'il a inscrit sous un faux nom sa défunte compagnie Onco Petroleum à la Bourse nationale canadienne (CNQ) en 2007.

Une question d'interprétation

« Au sens de la loi, M. Vanier n'a pas commis de parjure, puisqu'il a menti au sujet de son passé criminel et de sa véritable identité devant la Commission, qui n'est pas une instance judiciaire », a plaidé l'amicus curiae, Me Ariel Herscovitch. Or en vertu du Code criminel, pour qu'il y ait parjure, l'intention de tromper doit être dirigée à l'endroit d'un tribunal selon l'avocat, que ce soit un jury, un juge ou un juge de paix.

Selon Me Herscovitch, il existe en outre un doute raisonnable que M. Vanier n'avait aucune intention malveillante dans ses démarches devant les deux bourses de Toronto, la CNQ et le TSX. Il n'existe par ailleurs aucune preuve, selon lui, que l'accusé savait que les bourses TSX et CNQ attendaient de lui qu'il révèle ses antécédents criminels et sa véritable identité.

La Couronne affirme au contraire que M. Vanier a avoué, dans une déclaration sous serment, qu'il avait bien lu et bien compris les formulaires des deux bourses en question, lorsqu'il y a inscrit Onco Petroleum en 2007. « L'excuse ne peut être invoquée comme un motif valable pour ignorer la loi », explique le procureur Mike Kelly.

Le procureur Kelly ajoute que la jurisprudence canadienne laisse par ailleurs à la Couronne une large interprétation pour décider si l'intention de tromper peut aussi se manifester au cours d'une enquête judiciaire, comme celle dont il a fait l'objet devant la Commission en 2010. La juge Thorburn rappelle à ce titre que la Commission possède son propre tribunal, même si M. Vanier n'y a jamais été traduit.

Un prospectus de la compagnie Onco Petroleum Photo : Radio-Canada/Archives

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario n'a jamais reconnu Robert Vanier coupable de fraude, mais bien d'irrégularités dans l'enregistrement de sa défunte compagnie pétrolière auprès des instances boursières de Toronto. Il y avait eu entente à l'amiable à ce sujet entre M. Vanier et la Commission.

M. Vanier avait alors été condamné à payer les frais de l'enquête judiciaire de la commission, soit 10 000 dollars. Il lui est aussi interdit de participer à des transactions boursières ou de gérer des placements financiers pendant 13 ans.

Des délais interminables

S'il est reconnu coupable de parjure devant la Cour supérieure, Robert Vanier risque une peine maximale de 14 ans de prison. La juge Thorburn doit toutefois se prononcer jeudi sur la requête que l'homme de 62 ans a déposée sur les délais de procédures dans cette affaire, invoquant l'arrêt Jordan.

En vertu de l'arrêt Jordan, la Cour suprême du Canada a statué que les procès criminels doivent dorénavant se tenir dans les 30 mois qui suivent la mise en accusation d'un individu. Au-delà de cette échéance, il revient à la Couronne de prouver que des délais supplémentaires ne sont pas déraisonnables.

Robert Vanier, qui a été inculpé en 2013, est donc en droit d'invoquer à son avantage la décision du plus haut tribunal au pays pour que les accusations déposées contre lui soient abandonnées, parce que ses droits constitutionnels en tant qu'accusé ont été bafoués.

Cela ne signifie toutefois pas qu'il obtiendra raison, puisqu'il suffit que la Couronne puisse prouver que ces délais étaient raisonnables compte tenu de circonstances extraordinaires, comme le fait de demander, par exemple, un procès en langue française. M. Vanier a d'ailleurs eu gain de cause, mais après un véritable parcours du combattant.

La Cour supérieure de l'Ontario à Toronto Photo : Radio-Canada/Marie-Hélène Ratel

M. Vanier devra par ailleurs subir un second procès en septembre relativement à l'accusation d'avoir produit un faux document. Son premier procès à ce sujet devant jury a avorté l'automne dernier après un vice de procédure. Il s'était effondré lors des audiences à la suite d'un malaise cardiaque.

Le jury avait néanmoins réussi à rendre son verdict contre la coaccusée de M. Vanier, son ex-conjointe Terry Beattie, qui avait été acquittée. Mme Beattie était la trésorière de la société Onco Petroleum.