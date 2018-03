Dans son ranch, Isabelle Schmidt prend un soin jaloux de ses quatre chevaux. Les milliers de dollars et d'heures investis dans ses animaux en valent bien la peine, selon elle, puisqu'ils lui rappellent son enfance et surtout la ferme familiale de Lac La Biche où elle adorait jouer l'été.

Quand elle a reçu un courriel du comté de Strathcona, il y a quelques semaines, elle a eu un choc.

Une maladie rare, l'anémie infectieuse chevaline, venait d'être découverte dans un ranch du comté, et un cheval avait dû y être euthanasié.

« J'étais vraiment très inquiète, raconte-t-elle. Mes chevaux ont été comme mes enfants avant que je mette au monde mes trois garçons. Ils font partie de la famille, et il ne faudrait surtout pas qu'ils contractent une maladie mortelle! »

Le ranch qu'Isabelle et son mari Dustin ont construit rappelle à Isabelle la ferme de sa mère qu'elle aimait tant quand elle était jeune. Photo : Radio-Canada/Sébastien Tanguay

« Comme le sida humain »

L'année dernière en Alberta, 9 cas d'anémie infectieuse chevaline ont été observés, près du quart des 37 cas rapportés à l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« On pourrait vraiment faire une analogie entre l'anémie infectieuse chevaline et le sida humain, explique Renaud Leguillette, professeur associé à la Chaire de recherche de médecine sportive équine de l'Université de Calgary. Une fois infecté, le cheval devient porteur à vie du virus et, malheureusement, nous n'avons pas de vaccin pour prévenir l'entrée du virus ni de traitement pour nettoyer le sang de l'animal. »

La maladie, qui se transmet par le sang, se manifeste par des périodes de crise aiguë marquées par une forte fièvre, suivies par des moments d'accalmie pendant lesquels le cheval continue toujours d'être porteur.

En crise, un cheval ne file pas. Il peut même présenter des signes de jaunisse et des oedèmes apparaissant sur son corps. Renaud Leguillette, professeur associé à la Chaire de recherche de médecine sportive équine de l'Université de Calgary

En attendant un remède

Le professeur Renaud Leguillette est spécialisé en médecine sportive équine à l'Université de Calgary. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Boissonneault

Comme il n'existe aucun remède à la maladie, l'euthanasie est la solution la plus souvent appliquée pour prévenir la transmission.

« Ce sont souvent des décisions difficiles, parce que le cheval a souvent l'air en parfaite santé, souligne Renaud Leguillette. La solution de rechange à l'euthanasie de l'animal, c'est de lui imposer une quarantaine à vie en le tenant à au moins 200 m des autres chevaux, soit la distance que les mouches mordeuses, celles qui transmettent le plus souvent la maladie d'une bête à une autre, sont prêtes à parcourir en volant. Ça devient vite impossible pour des raisons évidentes! »

Isabelle Schmidt ne pourrait bâtir les installations nécessaires pour isoler un de ses chevaux s'il attrapait le virus.

L'anémie infectieuse chevaline en quelques points : elle ne présente aucun risque pour l'être humain;

elle est rare (37 cas répertoriés au Canada en 2017);

elle est diagnostiquée grâce à un test sanguin appelé test de Coggins;

le test est obligatoire dans la plupart des manifestations équestres au Canada;

le test n'est pas obligatoire pour les propriétaires de chevaux qui n'envoient pas leurs animaux dans des compétitions.

« J'ai déjà investi près de 100 000 $ pour eux. Je ne pourrai pas construire une étable uniquement pour un de mes quatre chevaux. Je n'aurais même pas un terrain assez grand », s'exclame Mme Schmidt en regardant son ranch.

Les chevaux qui ont l'habitude de participer à des manifestations équestres sont moins à risque, parce qu'ils sont plus fréquemment soumis à des examens de santé. Le risque de l'anémie infectieuse est plus grand pour les écuries qui demeurent en vase clos, comme celle d'Isabelle Schmidt.

« En général, le problème, c'est que nous avons de petits réservoirs d'infection qui passent sous le radar, explique Renaud Leguillette. Ces chevaux ne participent à aucune compétition, ils ne vont jamais aux États-Unis [où le test est obligatoire]. Ils restent entre eux et peuvent, à la longue, transmettre le virus ailleurs. »

Une maladie enrayée

Bob Cooper, un vétérinaire qui travaille pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments, croit que l'anémie infectieuse chevaline est maîtrisée au Canada malgré les 37 cas observés en 2017.

« C'est pourquoi nous n'avons pas de programme d'éradication, mais bien un programme de contrôle, explique-t-il. Nous comptons sur la coopération des propriétaires de chevaux pour qu'ils signalent tout diagnostic positif à l'agence. En échange, nous les dédommageons pour tout cheval qui doit être mis à mort. »

Selon lui, les propriétaires doivent prendre les précautions d'usage pour éviter que le sang d'un animal ne se transmette à un autre.

« Ne pas utiliser les mêmes instruments pour traiter plusieurs chevaux, par exemple, et contrôler la population d'insectes qui piquent dans la ferme sont de bonnes pratiques à mettre en place », suggère Bob Cooper.