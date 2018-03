La disparition avait été signalée à la Sûreté du Québec (SQ) dimanche, mais la sculpture avait vraisemblablement été volée quelques jours plus tôt.

Or, un passant a contacté les autorités lundi midi pour leur dire qu'il venait de retrouver la statue dans un fossé, près de l'intersection de la route 104 et du 3e Rang.

Les policiers se sont alors rendus sur place pour constater que la sculpture avait été endommagée.

La statue de six pieds est faite de fibre de verre et non de cuivre – un métal recherché par les revendeurs.

« Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle s'est retrouvée dans le fossé [plutôt que d'être] vendue? C'est possible », admet l'agent Daniel Thibodeau, porte-parole de la SQ.

Aucun suspect n'a été identifié pour le moment, mais une enquête a été ouverte.

Le frère André, fondateur de l'oratoire Saint-Joseph, à Montréal, était né Alfred Bessette en 1845 à Mont-Saint-Grégoire. La statue fait partie d'un monument érigé sur les lieux de sa naissance, rue Saint-Joseph.

Après une vie passée au Collège Notre-Dame puis à l'Oratoire, en face, où des milliers de fidèles sont venus obtenir son intercession, le frère André s'est éteint le 6 janvier 1937 à l'âge de 91 ans. On dit que près d'un million de personnes ont défilé devant sa dépouille.

En 1973, son coeur, conservé à l'Oratoire comme relique, avait été volé; il a été retrouvé l'année suivante.

Le frère André a été canonisé en 2010 par le pape Benoît XVI, ce qui signifie que le Vatican lui attribue des miracles.