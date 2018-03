Huit automobilistes sudburois ont perdu pour sept jours leur permis de conduire et leur véhicule à la suite de manœuvres périlleuses et d'excès de vitesse de plus de 50 kilomètres au-dessus de la limite permise. Cinq des huit personnes arrêtées roulaient sur l'artère qui relie Vallée Est au centre-ville du Grand Sudbury.