Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Les Jets de Winnipeg réitèrent leur exploit de la saison 2014-2015 et se qualifient pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Le classement de l’équipe de la capitale manitobaine s'est précisé après un gain de 5-4 en tirs de barrage contre les Predators de Nashville, dimanche soir, à la Place Bell-MTS.

Comme les partisans, les gens d'affaires se réjouissent de cette nouvelle et s’attendent à des retombées économiques considérables.

Scott Jocelyn, président-directeur général de l’Association des hôteliers du Manitoba, ne cache pas son enthousiasme. La qualification des Jets, dit-il, est une aubaine pour les hôteliers de la ville.

Le président-directeur général de l'Association des hôteliers du Manitoba, Scott Jocelyn : les hôtels de Winnipeg seront prêts à accueillir les visiteurs pendant les séries de la Coupe Stanley. Photo : Radio-Canada

« C’est une excellente nouvelle. Les hôteliers n’ont pas eu à vivre l’expérience des séries ces dernières années, mais je suis certain que les gens de l’industrie feront preuve de créativité pour tirer profit au maximum de cette qualification », indique-t-il.

Scott Jocelyn reconnaît qu’il est tôt pour évaluer avec précision l’impact financier des séries, mais il s'attend à un effet positif par-delà les frontières canadiennes, qui pourrait durer même après les matches. « Quand viendra le temps de choisir une destination pour des vacances, les amateurs qui auront suivi les matches auront une raison de plus de penser à Winnipeg », dit-il.

Les Jets pourraient affronter le Wild du Minnesota en début de séries, ce qui serait aussi une excellente nouvelle pour les hôteliers et les restaurateurs. Cette série pourrait inciter les résidents de cet État américain voisin du Manitoba à se déplacer à Winnipeg pour y voir des matches de hockey. Traditionnellement, ce sont surtout les Manitobains qui se rendent au Minnesota.

Le Wild du Minnesota pourrait être l'un des adversaires des Jets de Winnipeg lors des séries éliminatoires. Photo : Associated Press/Stacy Bengs

Selon la directrice de Tourisme Riel, Michelle Gervais, la qualification des Jets est fantastique à bien des égards. « Quand on a une activité sportive ou autre dans une communauté, cela attire des gens. C’est bon pour les restaurants et les attractions touristiques. Mais pour ce qui est des Jets, l’impact est encore plus important, car c’est la Ligue nationale. Les matches sont vus partout ailleurs. »

Cet effet est déjà visible pendant la saison régulière, dit-elle. Avec les séries, il faudra s’attendre à voir plus de personnes dans les rues de Winnipeg.

Cette qualification va susciter aussi de la fierté, de la chaleur humaine, de l’énergie. C’est ce qu’il faut pour la vitalité d’une ville. On l’a vu avec le retour des Jets en 2011. Michelle Gevrais, directrice de Tourisme Riel

Selon elle, cette qualification contribuera à faire connaître davantage la capitale manitobaine, une ville que beaucoup de gens, dit-elle, ne savent pas situer sur une carte.

Michelle Gervais de Tourisme Riel : la fièvre des séries à Winnipeg est une bonne nouvelle pour le tourisme. Photo : Radio-Canada

Ruée sur les chandails blancs

Pour les commerçants du centre-ville, l’occasion est tout aussi belle.

Rick Lefort est le propriétaire d’un magasin d’articles de sports. Sa boutique est située dans le centre commercial de la Place Portage, à quelques mètres seulement de l'aréna des Jets.

Il voit déjà les retombées de la victoire de dimanche. Les partisans se préparent pour le White Out, cette tradition consistant à porter un chandail blanc pendant les matches des séries.

J’ai vendu quatre chandails blancs des Jets, ce matin même, et j’ai de nombreuses commandes. Rick Lefort, propriétaire d'un magasin d'articles de sport

C’est la deuxième fois que les Jets participeront aux séries éliminatoires depuis leur retour à Winnipeg, il y a bientôt sept ans. L’équipe s'était qualifiée en 2015, avant de perdre en quatre duels au premier tour contre les Ducks d’Anaheim.

La donne a changé cette année, estime l'amateur et fin connaisseur de hockey Serge Balcaen. « On a une grande équipe qui joue vite, en plus de sa jeunesse », fait-il remarquer.

« Beaucoup de joueurs n’ont jamais disputé de matches en séries auparavant. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, perdre une telle compétition. » Serge Balcaen pense que ce sera une des forces de cette équipe.

Les séries devraient commencer à la mi-avril. D'ici là, la fièvre des Jets ne pourra que s'emparer encore davantage des Winnipégois.