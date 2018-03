Dans un sondage en ligne par l’Institut Angus Reid, 1 répondant sur 10 compte cesser d’utiliser Facebook ou entièrement abandonner la plateforme en supprimant son compte.

L’organisme a mené deux sondages sur son forum, le premier du 28 février au 2 mars avec un échantillon de 1501 adultes canadiens, et le deuxième entre le 21 et 22 mars avec un échantillon de 1509 adultes canadiens. Il est impossible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.