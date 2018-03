La famille de Jerry Kryzanowski a du mal à cacher son sourire. Au bout de deux ans de procédures, il peut enfin poser ses valises dans un foyer adapté à ses besoins. Il a intégré un foyer de groupe de l'organisme Light of the Prairies, qui offre des services individualisés aux personnes avec des fonctions cognitives diminuées.

En quelques jours, nous avons vu un changement radical dans son comportement. Christie Gradin, nièce de Jerry Kryzanowski

« Il dort beaucoup mieux la nuit, il se sent en sécurité. Avant il craignait d'utiliser les toilettes et maintenant il va et vient par lui-même, ce qui est remarquable », rapporte Christie Gradin, la nièce de Jerry Kryzanowski.

Selon sa famille, Jerry Kryzanowski se réjouit de ce foyer de groupe où il peut sortir dehors avec des animaux. Photo : Famille de Jerry Kryzanowski

Sa famille affirme que sa santé s'était gravement détériorée après qu'il a été forcé de vivre dans différents centres de soins de santé de longue durée.

« Il était sous médicaments, il portait des couches, il ne pouvait pas se nourrir et il pouvait à peine marcher », affirme Christie Gradin. « Ça nous brisait le cœur. Il ne voulait absolument pas vivre là-bas ».

Ce fut une route difficile et stressante. Christie Gradin, nièce de Jerry Kryzanowski

Aujourd’hui, le sexagénaire a retrouvé sa joie de vivre, rapporte sa famille. Christie Gradin se réjouit de « le voir aujourd'hui jouer au football avec le personnel, donner des coups de pied dans le ballon, d'avoir retrouvé l'appétit et de profiter de la vie ».

Manque de financement, dit la famille

« Les services sociaux ont besoin de plus de financement pour fournir plus de foyers de groupe et mettre les ressources aux bons endroits », affirme Christie Gradin.

Christie Gradin rapporte que ce sont les services sociaux qui paient le loyer du duplex dans lequel Jerry Kryzanowski vit.