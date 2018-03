« Il continue d'y avoir une congestion constante et coûteuse qui découle de la frontière canadienne au pont Amabassor », affirme le président-directeur général de la Chambre de commerce, Matt Marchand.

Il estime que les retards ainsi occasionnés nuisent à la compétitivité des entreprises canadiennes.

En plus du risque accru d'accidents que cela cause sur l'autoroute du côté de Détroit, le coût de tous ces retards et de cette incertitude pour nos entreprises est énorme. Matt Marchand, président-directeur général de la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex

M. Marchand a demandé une rencontre avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, ainsi que des responsables du pont.

Un enjeu politique

Mais le problème a déjà été soulevé auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) il y a plus d'un an, selon le président de la Detroit International Bridge Company et de la Canadian Transit Company, qui opère le pont.

« L'Agence a des postes douaniers qui sont disponibles, mais elle n'y met pas d'agent. Alors le trafic s'accumule sur l'autoroute à Détroit, ils appellent du personnel, ouvrent quelques postes de plus, mais ça prend des heures avant que ça revienne à la normale », affirme Dan Stamper.

L'ASFC refuse d'utiliser ces six voies ajoutées en 2007, selon Dan Stamper. Photo : CBC/Google Maps

La principale esplanade douanière du côté canadien du pont compte 23 postes, dont 10 sont réservés aux véhicules de passagers, 10 peuvent être utilisés par ces véhicules ou des camions, et trois sont réservés aux camions.

En 2007, la compagnie propriétaire du pont a construit six postes supplémentaires, mais l'ASFC refuse de les utiliser, selon M. Stamper.

C'est évident que le Canada veut que cette congestion perdure pour prouver un point, comme le besoin pour le pont Gordie-Howe. Dan Stamper, président de la Detroit International Bridge Company

« Je leur ai dit : peu importe ce dont vous avez besoin pour ouvrir ces postes, je vais payer pour votre équipement, mais ils refusent de les utiliser », martèle M. Stamper.

Les négociations en cours entre l'ASFC et ses employés pourraient également contribuer au problème, admet-il.

Au moment de publier, Sécurité publique Canada n'avait pas répondu à la demande d'entrevue de CBC.