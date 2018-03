L'avocat de l'homme de 63 ans a indiqué qu'il ferait appel de cette sentence, qu'il considère comme très sévère. Il a indiqué que son client était « nerveux et médicamenté ».

En octobre 2017, M. Durand a été reconnu coupable de 9 des 18 chefs d'accusation qui pesaient contre lui, soit de plusieurs accusations d'attentat à la pudeur et de grossière indécence sur plusieurs enfants et adolescents. Il a également été reconnu coupable d'agression sexuelle et d'incitation à des contacts sexuels sur un enfant et un adolescent.

Avec les informations d'Agnès Chapsal