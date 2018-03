La nouvelle convention collective viendra à échéance le 31 décembre 2018.

Les pompiers volontaires étaient sans contrat de travail depuis la fin de 2016.

Le représentant régional du Christian Labour Association of Canada (CLAC), Gord O’Coin affirme que la nouvelle entente comprend une prime de maintien pour les pompiers volontaires de cinq années et plus de services, et une hausse salariale pour les heures passées à effectuer des tâches administratives.

Mais le plus important selon M. O’Coin, c’est que la Ville est prête à écouter les pompiers volontaires.

« Comme groupe, je crois qu’ils seront en mesure d’aider au recrutement et à la rétention de pompiers volontaires et ils en ressortiront valorisés », dit-il.

Les pompiers volontaires ont voté à 83 % en faveur du nouveau contrat de travail. Photo : Radio-Canada

Tourner la page

La nouvelle convention collective prévoit que les pompiers volontaires pourront utiliser de nouveau le centre d’entraînement des pompiers dans le secteur Azilda.

Des postes de capitaine de caserne seront affichés dans celles qui n’avaient pas de superviseur ou peu de supervision.

L’entente survient après plus d’une année du controversé plan d’optimisation des services d’urgence, rejeté par les élus municipaux l’été dernier.

Le nouveau contrat prévoit également des améliorations au matériel utilisé pour la protection des pompiers volontaires. Photo : Radio-Canada/Yvon Thériault

Quelques mois plus tard, le chef du service des incendies Trevor Bain qui était un ardent défenseur de la réforme a été remercié de ses services par la Ville.

Ce plan proposait l’abolition de casernes en régions rurales, en plus de l’élimination de poste de pompiers volontaires au profit de pompiers à temps plein.

Au moment de publier, la Ville n’avait pas encore fait de commentaires.

Avec les informations de Benjamin Aubé de CBC