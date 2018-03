Une centaine de travailleurs du chantier Davie se sont rendus en avant-midi devant les bureaux du ministre fédéral Jean-Yves Duclos, sur le boulevard Charest.

Ils sont entrés à l'intérieur de l'immeuble une dizaine de minutes, avant d'être évincés par la police de Québec.

Des dizaines de travailleurs du chantier naval Davie ont manifesté devant les bureaux du ministre fédéral Jean-Yves Duclos. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Les travailleurs se disent « surpris » que la Garde côtière ralentisse les négociations et écarte la conversion d'un des quatre brise-glaces.

« On s'est toujours douté qu'il y avait des hauts fonctionnaires qui étaient anti Davie à Ottawa, et de voir le reportage qui dit que la Garde côtière est peut-être frustrée de s'être fait imposer les négociations par le premier ministre, je trouve ça vraiment ordinaire », affirme Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudières-Appalaches.

Les travailleurs réclament pour le chantier de Lévis une juste part des contrats du gouvernement fédéral pour la conversion de brise-glaces.

À la mi-janvier, le premier ministre Trudeau de passage dans la région s'est engagé à faire débloquer les discussions, mais les employés et les fournisseurs du chantier attendent toujours.

Le président du syndicat, Régent Guay se dit inquiet pour l'avenir.

« Que le gouvernement se réveille, qu'il essaie de bouger. On a des fonctionnaires qui s'attardent à briser notre travail. Les employés se font mettre à pied, on perd nos emplois, nos expertises. Ça ne bouge et il ne se passe absolument rien » a-t-il déclaré en marge de la manifestation.

Les fournisseurs se sentent floués

L'Association des fournisseurs de Chantier Davie a fait savoir pour sa part qu'elle se sentait flouée par le premier ministre Trudeau.

Les fournisseurs s'attendent aussi à des réponses du fédéral.

Le président de l'Association des fournisseurs de Chantier Davie a rappelé lors d'un point de presse que le chantier lévisien a reçu moins de 1% de tous les contrats fédéraux.

« Cette situation-là elle a assez duré. On veut que le premier ministre fasse ses preuves. Qu'il prouve qu'il dirige le pays de main de maître. Actuellement, nous n'avons pas cette impression-là », a déclaré le président Pierre Drapeau.