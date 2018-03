Breanna Kannick était en détention pour avoir omis de comparaître devant le tribunal afin de répondre à des accusations de possession de drogue.

La jeune femme est morte des suites d’une urgence médicale.

Elle devait prendre part à une audience de mise en liberté provisoire, le matin de sa mort, le 20 août 2015.

L'enquête se poursuit jusqu'au 29 mars 2018, à l'hôtel Holiday Inn, sur la promenade Prince of Wales, à Regina.

Une enquête a lieu automatiquement quand une personne meurt en garde à vue, à moins qu'un coroner ne détermine que le décès était entièrement dû à des causes naturelles et qu'il n'était pas possible de l'éviter.

Une audience publique a pour but d'examiner les détails entourant la mort.

Un jury de six personnes recevra les preuves et devra faire des recommandations pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.