Un texte de Carl Sincennes

Les services de police municipaux de Saskatoon, Regina, Prince Albert, Moose Jaw, Estevan, Weyburn, Corman Park, File Hills, Dalmeny, Caronport, Wilton et Luseland participent à ce programme, en plus des territoires sous la juridiction de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et des agents de conservation de la province.

Le chef du Service de Police de Moose Jaw, Rick Bourassa, explique que cette initiative vise surtout des gens qui auraient oublié chez eux des armes provenant de guerres, comme des fusils de l'époque de la Guerre du Vietnam, par exemple, ou encore des armes laissées par inadvertance ou non sur une propriété.

Le commissaire adjoint de la GRC en Saskatchewan, Curtis Zablocki, rappelle que cette amnistie ne vise pas ceux qui respectent toutes les règles de possession d’armes, mais on veut éviter que ces armes ne se retrouvent dans les mains de criminels.

Les autorités ne s'attendent pas à ce que des criminels rendent leurs armes, mais plutôt que des armes non enregistrées ne soient plus en circulation dans la province.

Selon l'Association des chefs de police de la Saskatchewan, la province est seulement la deuxième au Canada à proposer ce genre d'initiatives après la Colombie-Britannique.

Le chef adjoint du Service de Police de Regina, Dean Rae, tient à rappeler qu'il ne faut jamais rapporter l'arme directement dans un poste de police, sans préavis. Généralement, la procédure à suivre est de contacter le service de police concerné pour procéder à un arrangement pour récupérer la ou les armes en question.

L’an dernier, le Service de Police de Regina a mené un programme municipal d'amnistie pour les armes à feu pendant deux semaines, qui avait permis de collecter 157 armes, en réponse à l'augmentation du nombre de crimes liés aux armes à feu dans la ville.

Selon Dean Rae, c’est le succès de cette initiative qui permet l’expansion du programme à l'ensemble de la province cette année.

Toutes les armes récupérées seront identifiées et ensuite détruites.