En juillet 2016, un pipeline de Husky Energy a déversé 225 000 litres de pétrole dans la rivière Saskatchewan Nord, dans la région de Maidstone

Lundi, la province a confirmé que des accusations étaient portées contre l'entreprise en raison du déversement en vertu de la Loi sur la protection et la gestion de l'environnement.

Les accusations allèguent que Husky Energy a « permis qu'une substance soit illégalement rejetée dans l'environnement, causant un effet négatif », selon le bureau du premier ministre.

Le ministère de l'Environnement a déclaré à maintes reprises que la décision de porter des accusations revenait aux procureurs de la Couronne et non à la province.

Accusations fédérales

L’entreprise doit comparaître à la Cour provinciale de Lloydminster jeudi.

En plus de l'infraction à la Loi sur la protection et la gestion de l'environnement, Husky Energy devra répondre à un certain nombre d'accusations fédérales, a indiqué la province dans son communiqué.

Les détails des accusations fédérales doivent être publiés séparément par Environnement et Changement climatiques Canada, plus tard cette semaine.

La province a déclaré qu'elle ne publierait pas son rapport d'enquête sur le déversement avant que le processus d'appel pour les affaires judiciaires ne soit terminé.