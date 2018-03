Elle aurait également fait des déclarations islamophobes.

La police a déclaré qu'un homme a filmé la femme pendant qu'elle distribuait des dépliants incendiaires, affirme Harinder Sohi, porte-parole du service de police régional de Peel.

Les enquêteurs veulent parler à la femme impliquée. Aucune arrestation n'a été faite et aucune accusation n'a été portée.

M. Sohi affirme que le bureau des enquêtes criminelles de la police de Peel enquêtait.

« Nous avons reçu des plaintes à la fin de la semaine dernière, disant que le 22 mars, à Mississauga, une femme fréquentait des centres religieux islamiques de la ville de Mississauga et qu'elle déchirait des pages d'un Coran, laissant ces pages sous les essuie-glaces et donnait certaines de ces pages (déchirées) aux personnes qui entrent dans les mosquées », a expliqué M. Sohi. « Nous enquêtons sur ce qui s'est réellement passé ici. »

M. Sohi a indiqué que le premier incident s'est produit au Centre Sayeda Khadiji, au 7150, boulevard Edwards, à 16h30, alors que le deuxième incident s'est produit à l'école islamique Safa et Marwa, 5550, chemin McAdam, à 17h19.

Dans le deuxième cas, elle est entrée dans le bâtiment et a essayé de distribuer des brochures aux gens à l'intérieur, selon M. Sohi.

La police a déclaré que les incidents faisaient l'objet d'une enquête et pourraient être « un méfait motivé par de la haine fondée sur la religion ».

« La police régionale de Peel prend très au sérieux tous ces incidents. Nous vivons dans une société multiculturelle et nous demandons aux gens d'être tolérants envers les autres », a déclaré M. Sohi.

Selon le Conseil musulman de Peel, lors du second incident, la femme est entrée dans la mosquée Dar-Al Tawheed adjacente à l'école et a « abusé verbalement » des fidèles.

Les membres de la communauté et le personnel de la mosquée lui ont demandé de partir et ses actions ont été signalées à la police de Peel.

De son côté, Navdeep Bains, député de Mississauga-Malton, a déclaré dans une déclaration sur Facebook que la nouvelle de l'incident l'avait « choqué » et qu’il dénonçait « fortement » ces actions.

M. Bains a déclaré que la liberté de religion est un droit constitutionnel en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

« Cet incident regrettable nous rappelle l'importance de défendre les valeurs fondamentales de la société canadienne: la liberté, l'égalité, l'ouverture et l'inclusion, principes qui nous unissent et nous rendent plus forts en tant que pays », peut-on lire sur sa page Facebook.

Sur la page Facebook de Never Again Canada, un organisme qui se consacre à la lutte contre l'antisémitisme au Canada, la femme est identifiée. Il s’agirait de Sandra Solomon.

Never Again Canada a exprimé son soutien à Solomon sur Facebook dimanche.

« Sandra Solomon a été décrite comme une propagandiste haineuse, mais Sandra Solomon a été victime de viol alors qu'elle vivait sous la charia », peut-on lire dans leur publication Facebook.

De plus, Meir HaLevi Weinstein, le directeur de la Jewish Defense League Canada, a lui aussi défendu Mme Solomon dans une publication Facebook.

« Je ne supporte certainement pas de déchirer le Livre Saint d'une autre personne. Mais l'affaire de Sandra Solomon est complexe. Elle est une ex-musulmane et a souffert. Elle a été très publique sur la façon dont elle a été abusée dans un pays musulman. De nombreuses femmes en Iran risquent également leur vie pour défier l'Islam. Il y a déjà des politiciens islamiques qui condamnent Sandra Solomon. Pourtant, ces mêmes politiciens gardent le silence sur l'oppression islamique », argue-t-il.

La Jewish Defense League a été bannie de Facebook à plusieurs reprises et l'a qualifié de « groupe dangereux ».