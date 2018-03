Le protocole, qui regroupe plusieurs partenaires, s'appelle ISA (pour « installation de système d'alarme »).

Grâce à lui, des femmes ayant déjà été agressées et qui se sentiraient en danger pourront utiliser un « bouton-panique », qui permettra aux agents d'accéder rapidement au dossier de la victime, dans lequel se trouvera par exemple des informations sur le conjoint ou l'ex-conjoint agresseur.

« C'est un appareil que vous portez sur vous directement, n'importe où, dans votre demeure ou [lorsque] vous vous déplacez », a expliqué lundi matin le directeur du SPAL, Fady Dagher.

« Quelqu'un cogne à votre porte et vous pensez – vous savez – que c'est votre ex, par exemple, qui revient, qui n'a pas encore respecté ses conditions, et là vous avez peur pour votre sécurité; vous n'avez à ce moment-là qu'à appuyer [sur le bouton], et à ce moment-là, rapidement, ça entre dans la centrale, votre adresse est préenregistrée au niveau de la centrale, les policiers le savent, la reçoivent sur leur écran d'ordinateur, et savent que vous êtes hautement à risque, et à ce moment-là, vous êtes secourus de la manière la plus appropriée possible », illustre-t-il.

Ce système existe déjà à Montréal, Gatineau et Laval, où il est utilisé par quelques dizaines de femmes.

« Ça augmente leur sentiment de sécurité, a observé la directrice générale de Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la Montérégie, Catherine Cartier. C'est vraiment très important d'avoir ça sur soi. C'est sûr qu'elles auraient pu faire le 9-1-1, mais ça, c'est encore plus rassurant. [Les policiers] ne poseront même pas de questions, ils vont arriver directement à leur domicile. Donc c'est vraiment rassurant à ce niveau-là. »

En tout, une demi-douzaine de systèmes d'alarme seront remis à des femmes de l'agglomération de Longueuil.

Avec la collaboration de Karine Bastien et Éric Plouffe