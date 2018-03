Le rapport conclut qu’il n’y a eu aucune trace de contamination dans les aliments qui ont été servis.

La direction de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) soupçonnait que les personnes malades aient pu être infectées à la bactérie E. coli ou la gastroentérite.

« On peut présumer que c’est l’éclosion d’un virus au sein du Collège, mais on n’en sait pas davantage. On sait que notre cafétéria a été complètement blanchie et que le service de la Coopsco a fait un très bon boulot et a agi de façon préventive là-dessus », a expliqué le porte-parole du Collège d’Alma, Frédéric Tremblay.

De 5 à 6 employés et deux étudiants sont tombés malades pratiquement en même temps, au début du mois de mars.