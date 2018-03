C'est après la lecture du journal du père Gabriel Cloutier, conservé dans les archives de la Société historique de Saint-Boniface, que le professeur a réalisé que le document apportait une nouvelle perspective à sa recherche sur la vie de Gabriel Dumont.

« Le journal de Gabriel Cloutier fournit des témoignages de Métis qui ont participé à la Résistance du Nord-Ouest », a déclaré M. Combet.

« Ils complètent les mémoires de Gabriel Dumont, car ils montrent le fardeau et le danger auquel les familles métisses étaient confrontées pendant les combats », ajoute le chercheur.

On comprend mieux « le rôle des femmes métisses, leur courage et leur initiative, leur traitement controversé par les soldats et la souffrance des enfants et des aînés », indique Denis Combet.

Il explique dans ce nouvel ouvrage que les Métis sont « les civilisateurs de l’Ouest canadien. »

« Pour moi c'est Gabriel Dumont qui reprend le flambeau de Louis Riel et qui échoue malheureusement parce que les Métis ont été battus à Batoche et après c’est l’enfer jusqu’aux années 60 et 70 », affirme l’auteur.

Il a profité de sa découverte pour ajouter 120 pages du récit du père Cloutier dans son nouveau livre. Il s’agit, selon l’auteur, « d’une importante mise à jour de son précédent livre. »

Denis Combet étudie la vie de Gabriel Dumont depuis 12 ans.