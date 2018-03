L'auteur-compositeur et interprète a été choisi par Culture pour tous pour signer une chanson inédite sur la culture qui résonnera tant au Québec qu'au Canada et ailleurs dans la francophonie.

Initiée pour souligner les 20 ans des Journées de la culture en 2016, l'activité Une chanson à l'école a permis à des enfants de 255 écoles de rapper sur une chanson de Koriass, Plus haut. L'an dernier, 644 établissements participaient en chantant De la terre jusqu'au courant, écrite par Les sœurs Boulay. Alex Nevsky s'inspirera de la thématique des mots, fil conducteur des Journées de la culture. L'organisme espère franchir le cap de 1000 écoles participantes pour cette troisième année.

« Parce que la musique fait du bien, et parce que le chant choral rassemble, Une chanson à l'école est rapidement devenue incontournable. Cette communion qui s'établit en début d'année scolaire entre les enfants, et avec leurs enseignants, est à la fois inspirante et extrêmement émouvante », souligne, par voie de communiqué, Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous.

Sur Facebook, Alex Nevsky a invité les professeurs de toutes les écoles du Québec à s'inscrire à l'événement pour chanter la chanson le 28 septembre prochain.