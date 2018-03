Un texte de Geneviève Proulx

Mais maintenant, il faudra l'appeler AMÉ. De balayer « Amélie Larocque » sous le tapis, c'est une façon pour l'artiste de montrer sa vraie couleur, sa propre voix. « Le changement de nom amenait à aller voir ailleurs. Le fait d'appeler le projet AMÉ et non Amélie Larocque, ça me décollait de la personne et me permettait d'aller plus loin dans l'imaginaire, dans ce que j'avais envie de faire. Ce sont mes goûts musicaux, mes influences qui ont évolué aussi. C'est un beau mélange de tout ça. »

La Sherbrookoise s'amène non seulement avec un nouveau nom, mais aussi un nouveau son. « On a décidé d'aller dans une branche plus électro-pop, c'est une voix qui n'a pas été très exploitée ici, au Québec, en français. Je suis contente d'avoir relevé ce défi! De coller un texte en français sur une mélodie comme ça, c'est un bon défi. Ce n'est pas le même flot. En anglais, il y a des sonorités différentes. En français, ça comme beaucoup avec les R, les K », analyse-t-elle.

Son expérience d'auteure avec des chanteurs pop comme Marc Dupré l'a assurément aidé à surmonter le défi. « D'avoir travaillé avec ces artistes, qui m'envoient des mélodies vraiment à l'américaine, avec peu de place pour mettre des mots, que des syllabes, ça m'a aidé à faire mon projet. »

On peut entendre les mots d'Amélie Larocque sur des chansons de 2Frères, Jérôme Couture, Renee Wilkin et Annie Blanchard également.

À écouter :entrevue avec AMÉ à Par ici l'info

La star belge Stromae a grandement influencé AMÉ dans son projet. « C'est l'exemple que je donne souvent. Ce que j'aime, c'est le mix entre les thèmes de chanson qu'il utilise, des thèmes qu'on n'a pas exploités et en même temps, il y a un côté rythmique, mélodique qui est super l'fun qui donne envie de danser. Je veux qu'on lève le son et qu'on dise "c'est ma toune!". J'avais envie de vivre ça. On a des artistes qui font danser, mais pas autant que des artistes de folk, des artistes qu'on aime. Je crois qu'on a trouvé une niche. »

Officiellement l'album sera disponible le 6 avril, mais déjà, les ventes vont bon train et pas seulement qu'ici. « C'est grâce au streaming. Je suis chanceuse de me retrouver sur des playlists sur Apple Music et Spotify. C'est très écouté et je suis vraiment contente! »

Le lancement de l'album Ma Couleur aura lieu à Sherbrooke le 4 avril prochain au Boquébière. La musique de la Sherbrookoise résonnera dans l'Hexagone où l'album sera également distribué.