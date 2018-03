Les jeunes cinéphiles ont choisi Le problème d'infiltration parmi les cinq finalistes : La résurrection d’Hassan de Carlo Guillermo Proto, Les affamés de Robin Aubert, Mes nuits feront écho de Sophie Goyette et Tadoussac de Martin Laroche.

Le cinéaste Robert Morin lors du tournage du film Le problème d'infiltration Photo : Philippe Bossé

Robert Morin n'était pas sur place, mais a réagi en envoyant un mot.

Je savais que j’étais en lice, mais je ne pensais jamais… Préjugés, préjugés, préjugés : étudiants qu’on appelle peut-être encore « amis », rompus à Passe-Partout, brainwashés par la rectitude politique ambiante, par les "feel-good movies". La liste était longue et ferme, mais pas à l’abri de tout et de vous surtout, de toute évidence.

Gros merci, pour le prix, bien sûr; mais encore plus pour la leçon. Robert Morin, réalisateur

Dans une vidéo sur Facebook, le réalisateur remercie les jeunes d'avoir primé un film qui « a été refusé dans tous les festivals où on l'a présenté. »

Les étudiants des 53 établissements collégiaux participants visionnent les cinq films, en discutent et votent pour leur film coup de cœur. Finalement, un représentant de chaque institution s'est rendu à Québec les 23 et 24 mars pour délibérer et choisir le gagnant, au terme d'une journée complète de débat.

Les cinq finalistes ont été sélectionnés par des spécialistes du cinéma comme la directrice de Cinéma Québec Ségolène Roederer, le directeur du cinéma Le Clap Robin Plamondon, le chroniqueur cinéma Jason Béliveau ainsi que les critiques Manon Dumais et Daniel Racine. La marraine de l'événement est la réalisatrice et comédienne Micheline Lanctôt.

L'an dernier, les étudiants ont récompensé le documentaire Manoir de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe.