Plus tôt en mars, les 2200 syndiqués avaient voté à 98 % pour une grève générale dans toutes les épiceries de la province.

La convention collective entre la section locale 832 des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) et Safeway était échue depuis le 17 mars.

« Je suis fier de notre comité de négociation et de nos membres qui nous ont confié un mandat de grève aussi solide », a déclaré Jeff Traeger, président de la section locale 832 des TUAC.

Compte tenu des réalités auxquelles la société est confrontée, notre comité de négociation a obtenu le meilleur contrat possible Jeff Traeger, président de la section locale 832 des TUAC

« C'est la première fois que nous avions à négocier avec Sobeys depuis qu'ils sont propriétaires de la marque Safeway dans l'Ouest canadien, et ils ont insisté pour obtenir des concessions majeures depuis le début. Ce n'est que lors des dernières heures de négociation que nous avons pu progresser sérieusement et en arriver à un accord de principe qui fonctionne pour les deux parties », a-t-il ajouté.

La nouvelle convention collective prévoit des augmentations de salaire dans la troisième et la quatrième année de l’entente.