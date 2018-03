Un texte de Julie-Anne Lamoureux

Les libéraux poursuivent ainsi lundi leur série d'annonces à l'approche du budget de mercredi et à moins de trois mois des élections provinciales.

Selon le gouvernement, l’investissement permettra d’embaucher plus d’enseignants et de travailleurs spécialisés (aides-enseignants, orthophonistes, psychologues, etc.), en plus d’éliminer les listes d’attente pour évaluer les besoins des enfants en difficulté.

Si on n'investit pas maintenant [dans les élèves en difficulté], ça va nous coûter davantage plus tard. Kathleen Wynne, première ministre

Mme Wynne ajoute ceci : « Si le gouvernement n'investit pas maintenant alors que l'économie est en croissance, quand est-ce que ce sera le bon moment? »

Les libéraux espèrent embaucher au total 2000 travailleurs additionnels dans le réseau scolaire.

Les francophones ont déjà de la difficulté à recruter du personnel qualifié

Le réseau d'éducation francophone accueille favorablement ces investissements même si on ignore quelle proportion des 300 millions de dollars seront dédiés aux écoles de langue française.

Mais les francophones savent que le défi sera énorme puisqu'ils font déjà face à une pénurie d'enseignants et peinent déjà à recruter du personnel qualifié qui maîtrise le français.

Isabelle Girard est directrice générale de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Pour Isabelle Girard de l'Association des conseils scolaire des écoles publiques de l'Ontario, il ne fait aucun doute qu'il faudra trouver de nouvelles solutions.

C'est déjà difficile d'aller chercher les bonnes personnes en français. L'autre grand défi que l'on a, nous, au niveau des écoles publiques francophones, c'est la vastitude de nos géographies. Isabelle Girard, Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario

Elle explique que pour certains conseils, 10 heures sont nécessaires pour parcourir le territoire. L'équipe doit donc trouver des façons de travailler avec les experts dans un vaste territoire.

Benoît Mercier est directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Photo : Radio-Canada

Benoît Mercier, qui est directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, mais aussi candidat à l'investiture libérale dans Niagara-Centre, estime lui aussi que les francophones devront faire preuve de créativité.

Il va falloir être créatif dès le début. En bout de ligne, on espère qu'avec ce financement on va pouvoir attirer des gens vers la profession, surtout nos jeunes finissants de nos écoles secondaires. Benoît Mercier, Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques