Un texte de Émile Duchesne

La construction de ce convoyeur, pour lequel Québec a investi 15 millions de dollars, vient tout juste d'être complétée.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, est accompagné du ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, et du ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean d'Amour, pour l'événement. La délégation de ministre doit également annoncer des investissements pour la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

Les dignitaires souligneront aussi l'accostage du premier navire au quai multi-usager. Cette infrastructure de 220 millions $ est entrée en activité pour la première fois depuis la fin de sa construction en 2015.

Plus de détails suivront.

Avec les informations de Katy Larouche