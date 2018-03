Seuls les membres du parti au 24 mars, soit le jour de la dernière réunion du bureau national, pourront voter.

Le vote de confiance et la question référendaire sur la mission du Bloc québécois vont se dérouler conjointement.

Le bureau national suggère une question précise pour le vote de confiance : « Acceptez-vous de renouveler votre confiance envers Martine Ouellet, chef du Bloc Québécois? »

Plus longue, la question référendaire demande aux membres s'ils veulent, oui ou non, que le Bloc québécois mette la promotion de l'indépendance au coeur de ses actions quotidiennes.

Question référendaire

Le Bloc québécois doit-il, dans ses actions quotidiennes, et non pas seulement en théorie, être le promoteur de l’option indépendantiste en utilisant chaque tribune et chaque occasion pour démontrer la nécessité de l’indépendance du Québec, tant avec les militants et les citoyens qu’avec les médias et au Parlement d’Ottawa, d’ici l’indépendance, tel qu’indiqué à l’article 1 du programme du Bloc? Oui ou non.