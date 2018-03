Le geste le plus décisif en ce sens est venu des États-Unis, où l'administration Trump a annoncé l'expulsion de 48 « agents de renseignement connus » du consulat de Russie à Seattle, qui sera par ailleurs fermé, et de 12 autres en poste à la mission russe des Nations unies. Ils ont tous sept jours pour quitter le territoire américain.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a fait savoir peu après que 14 pays membres de l'Union européenne ont fait de même. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, le Danemark, la Lettonie, la Lithuanie et l'Estonie ont déjà confirmé qu'ils expulseront des diplomates russes.

De manière concertée, 14 pays de l'UE ont décidé d'expulser des diplomates russes. [...] Des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et [les prochaines] semaines. Donald Tusk

L'Ukraine, qui n'est pas membre de l'UE, a aussi suivi le mouvement en expulsant 13 diplomates. Le président ukrainien Petro Porochenko, cité par son service de presse, dit agir « dans un esprit de solidarité avec nos partenaires britanniques et nos alliés transatlantiques et en coordination avec les pays de l'UE ».

« La Russie a une nouvelle fois confirmé son mépris non seulement pour la souveraineté des États indépendants, mais aussi pour la vie humaine », a-t-il poursuivi. « L'Ukraine le ressent quotidiennement dans sa Crimée occupée et dans le Donbass », une région de l'est du pays en proie à une insurrection prorusse.

« L'attentat de Salisbury (...) est un acte méprisable » - Freeland

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a annoncé pour sa part que le gouvernement Trudeau va expulser « par solidarité avec le Royaume-Uni » quatre diplomates russes en poste à l’ambassade russe à Ottawa ou au consulat général de la Russie à Montréal, en plus de rejeter des demandes d'accréditation de trois autres futurs diplomates.

Les quatre diplomates expulsés « sont des agents du renseignement ou des personnes qui ont utilisé leur statut diplomatique pour compromettre la sécurité du Canada ou s’immiscer dans sa démocratie », a fait valoir la numéro un de la diplomatie canadienne.

L’attentat à l’agent neurotoxique perpétré à Salisbury, sur le sol d’un proche partenaire et allié du Canada, est un acte méprisable, odieux et irresponsable qui aurait pu mettre en danger la vie de centaines de personnes. Chrystia Freeland, par voie de communiqué

Selon Mme Freeland, l'attentat de Salisbury « représente une menace évidente pour l’ordre international fondé sur des règles et pour les règles établies par la communauté internationale afin d’assurer que les armes chimiques ne détruisent plus jamais de vies humaines ».

« Cet épisode fait partie des nombreux comportements inacceptables de la part de la Russie, parmi lesquels sa complicité avec le régime Assad, son annexion de la Crimée, les combats dirigés par la Russie dans l'est de l'Ukraine, le soutien aux troubles civils en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie et dans d’autres pays voisins, son ingérence dans les élections et ses campagnes de désinformation », a-t-elle ajouté.

Les mesures canadiennes « ne visent pas le peuple russe, avec lequel les Canadiens entretiennent depuis longtemps des relations fructueuses », a précisé Mme Freeland. Le Canada demeure « déterminé à dialoguer et à coopérer avec la Russie en ce qui a trait aux enjeux communs à nos deux pays », ajoute-t-elle.

La Chambre des communes a déjà adopté une résolution blâmant la Russie pour l'attaque chimique.

« Une réponse extraordinaire », selon Londres; une « provocation », dénonce Moscou

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, n'a pas tardé lundi à saluer la « réponse extraordinaire » des alliés du Royaume-Uni contre la Russie.

La réponse extraordinaire de nos alliés constitue le plus grand mouvement d'expulsion d'agents russes de l'histoire, et permet de défendre notre sécurité partagée. Boris Johnson, sur Twitter

L'empoisonnement au gaz innervant de M. Skripal et de sa fille Youlia ont incité le gouvernement britannique à expulser 23 diplomates russes il y a quelques jours; Moscou a répliqué en faisant de même quelques jours plus tard.

La diplomatie russe a mis moins de deux heures avant de dénoncer une « provocation » et a promis de riposter.

Le geste provocateur de prétendue solidarité avec Londres de ces pays (...) témoigne de la poursuite d'une ligne de confrontation visant à aggraver la situation. [...] Nous allons forcément y répondre. la diplomatie russe, par voie de communiqué

Un sénateur russe, cité par l'agence de presse RIA, avait précédemment réagi à l'annonce américaine en annonçant que la Russie expulserait « au moins 60 membres de la mission diplomatique américaine ».

L'ambassadeur de Russie à Washington, Anatoli Antonov, a pour sa part estimé que la décision américaine était « injustifiée » et anéantissait le peu qui restait des relations américano-russes, écrit aussi RIA.

La riposte russe sera proportionnée, a-t-il dit, puisque les États-Unis ne comprennent que la force.

Plus de détails à venir.