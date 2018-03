Cinq semaines après que son fils ait disparu après avoir quitté une fête dans une résidence de la Colombie-Britannique, la mère de Ryan Shtuka dit ne plus avoir beaucoup d’espoir de le retrouver vivant.

Heather Shtuka est néanmoins déterminée à continuer les recherches tant que le mystère de la disparition de son fils n’aura pas été élucidé.

Avec l’arrivée du soleil et de températures plus élevées à Sun Peaks Resort, près de Kamloops, les bénévoles, dont une quarantaine sont venus de l’Alberta en autobus vendredi, continuent les recherches.

« Après cinq semaines, je sais que les chances de le retrouver vivant sont presque nulles, explique Heather Shtuka. Nous pensons qu’il a été victime des éléments, mais nous n’arrivons pas à le retrouver ».

Ryan Shtuka, qui vit à Beaumont, en Alberta, travaillait à la station de ski de Sun Peaks. Il s’était rendu là-bas en décembre. Quand il ne s’est pas présenté au travail le 18 février, ses parents ont conduit toute la nuit pour participer aux recherches.

« Il y a plus de quatre mètres de neige et des trous créés par les arbres. Le terrain est très inégal, explique la mère de Ryan. Il y a tellement d’endroits où quelqu’un peut glisser et tomber. Nous allons rester jusqu’à ce que la neige ait fondu, parce qu’il n’y a pas d’indication qu’il ait quitté les environs, affirme sa mère. Nous ne partirons pas sans l’avoir trouvé ».

Heather Shtuka dit que la fin de semaine a été productive, même s’ils n’ont pas retrouvé le corps de son fils. Les nombreux bénévoles venus les aider ont permis de fouiller une partie importante de la zone de recherche.