Lorsque les policiers sont arrivés sur place, le conducteur était toujours dans son véhicule, blessé.

Il a été transporté à l’hôpital.

Selon la police, ses facultés étaient affaiblies.

Certains des véhicules endommagés sont des pertes totales. Photo : CBC/Tony Smyth

Certains des véhicules de la compagnie Let's Do This Auto Sales ne sont plus utilisables.