Un texte de Jean-François Deschênes d'après les informations de Philippe Grenier

L’animal s’est débattu pour tenter de retourner au large toute la journée dimanche.

Ce fût peine perdue parce qu’en soirée, elle avait arrêté de bouger selon les bénévoles de l’organisation qui intervient lorsque des mammifères marins sont retrouvés échoués sur les berges de la province.

Au matin, ils confirmaient sa mort.

Retourner la baleine à l’eau était une opération complexe, explique la directrice d'Urgence mammifères marins, Josiane Cabana. « On est bien souvent rattrapé par la complexité de la réalité. On ne dira jamais à quel point ce sont des situations qui sont complexes, mais aussi dangereuses. »

Ce sont des animaux de très grande taille qui sont en détresse. On ne manipule pas des baleines de cette taille-là on criant "ciseau". Josiane Cabana , directrice d'Urgence mammifères marins

Urgence mammifères marins croit que la baleine a peu de chance de survie. Photo : Daniel Cyr

La baleine à bosse est probablement morte asphyxiée par son propre poids, croit Josiane Cabana qui lui donnait peu de chance de survie. L'animal était amaigri et en mauvaise santé, avait-elle constaté.

À première vue, la directrice pense qu’il est possible qu’il s’agisse d’un baleineau sevré trop tôt.

Toutefois, avant de connaître la véritable raison pour laquelle l’animal s’est retrouvé dans cette position, il faudra faire des recherches plus poussées.

Cette décision revient à Pêches et Océans Canada. Le ministère décidera s’il y aura une « documentation partielle » ou une nécropsie. Ce dernier choix exigerait que des spécialistes se déplacent aux Îles pour faire le travail d’analyse.

Les promeneurs avaient signalé la présence d’une baleine échouée sur la une plage de L'Étang-du-Nord à Urgence mammifères marins dimanche vers 15 heures. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Un lien avec la mort des baleines noires?

Il est trop tôt pour faire un lien avec la douzaine de baleines noires mortes, estime Mme Cabana.

L'an dernier, la situation a tellement préoccupé les autorités qu'Ottawa a dû adopter des règles strictes pour les protéger.

Pour l'instant, Mme Cabana ne constate aucun signe de collision et les pêcheurs n'ont pas encore commencé leur saison.

Ne pas s’approcher d’un animal de cette taille

Sur les images d’une vidéo qui circule sur Facebook, un individu tente de pousser l’animal.

Josiane Cabana déconseille de faire ce genre de manœuvre dangereuse. « Quand les baleines s’échouent vivantes, elles cherchent à retrouver la liberté de mouvement et elles se débattent comme ça. Elles vont essayer de se repousser elles-mêmes au large et c’est éloquent comme vidéo. »

La tête est vigoureuse, la queue aussi. C’est vraiment une situation qui est extrêmement dangereuse. On court le risque d’avoir des blessures qui sont fatales. Josiane Cabana, directrice d'Urgence mammifères marins

Mme Cabana estime le poids de l'animal entre 6 ou 7 tonnes et sa longueur entre 5 à 9 mètres.

Une situation qui sort de l’ordinaire

Josiane Cabana se souvient de cas où des petits rorquals ont été retrouvés vivants, mais jamais une baleine aussi grosse.

À la fin de l’intervention, il sera important selon elle de faire un rapport qui permettra d'être mieux préparé pour prendre une décision plus rapidement la prochaine fois.

Est-ce que le remorquage ou encore l’euthanasie pourraient être appropriés? « Ça nous permet d’imaginer un plan d’intervention qui pourrait être calqué sur une autre situation qui est similaire. Et ça nous permet aussi évidement et c’est non négligeable, de sensibiliser les gens à ces situations qui sont naturelles aussi. »