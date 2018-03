Le président américain Donald Trump a autorisé la semaine dernière l'imposition de taxes sur des importations chinoises d'une valeur pouvant atteindre 60 milliards de dollars. La nouvelle a secoué les marchés financiers.

Ces taxes à venir ciblent des secteurs dans lesquels Washington accuse Pékin d'avoir procédé à des vols de technologies américaines. « L'ère de la reddition économique a cessé », s'était alors félicité le vice-président américain Mike Pence.

« Cette phrase sonne d'une manière vraiment étrange. Il aurait été plus approprié de dire qu'il est temps de cesser l'intimidation et l'hégémonie économiques des États-Unis », a répliqué Mme Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les États-Unis doivent comprendre qu'au 21e siècle, le commerce international a besoin de règles, et non de suprématie Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

La Chine avait répliqué aux annonces américaines en dévoilant une liste de 128 produits sur lesquels elle appliquera des droits de douane de 15 % à 25 % en cas d'échec des négociations entre les deux pays.

Malgré les tensions actuelles, les deux pays ont engagé des consultations en coulisse pour améliorer l'accès des entreprises américaines au marché intérieur chinois, a rapporté ce week-end le Wall Street Journal.

Elles sont menées par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au Commerce Robert Lighthizer du côté américain, et par Liu He, le chef d'orchestre de la politique économique chinoise.

M. Mnuchin envisage par ailleurs d'effectuer un voyage à Pékin pour mener à bien ces consultations, affirme encore le Wall Street Journal.

« Nous le disons depuis toujours : la Chine est disposée à mener des négociations avec les États-Unis afin de gérer de manière appropriée nos divergences, sur la base du respect mutuel et de bénéfices mutuels égaux », a déclaré la porte-parole Hua Chunying.

« Notre porte est toujours grande ouverte au dialogue et aux consultations », a-t-elle souligné.

Les États-Unis posent leurs exigences commerciales

Les États-Unis demandent à la Chine d'abaisser ses droits de douane sur les voitures américaines, d'acheter davantage de semi-conducteurs américains et de faciliter l'accès de leurs entreprises à son secteur financier, rapporte lundi le Wall Street Journal.

Ces exigences ont été transmises dans une lettre adressée la semaine dernière par Steven Mnuchin et par le délégué au Commerce, Robert Lighthizer, au nouveau vice-premier ministre chinois, Liu He, précise le Wall Street Journal en s'appuyant sur des sources anonymes.

Le Financial Times, qui cite des sources anonymes, écrit lundi que Pékin a précisément proposé d'acheter plus de semi-conducteurs américains, lesquels se substitueraient à des produits sud-coréens et taïwanais, pour réduire l'excédent commercial avec les États-Unis.

Désireux de s'attaquer au déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine, qui s'est élevé à 375 milliards de dollars l'an dernier, Donald Trump a d'abord annoncé des droits de douane sur les importations américaines d'acier et d'aluminium, puis il a ciblé plus précisément Pékin jeudi avec un projet de taxes supplémentaires pouvant frapper jusqu'à 60 milliards de dollars de produits chinois.

La Chine a riposté vendredi en évoquant la possibilité de droits de douane sur 3 milliards de dollars d'importations en provenance des États-Unis.

Pour Alex Wolf, économiste spécialiste des marchés émergents pour Aberdeen Standard Investments, la Chine pourrait faire pression sur les États-Unis en ciblant les grandes multinationales américaines qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires sur son territoire.

Des entreprises américaines comme Apple, Microsoft , Starbucks, GM, Nike, et plusieurs autres pourraient se retrouver en première ligne. Alex Wolf, économiste

La Chine prête à défendre ses intérêts

Au-delà du strict aspect financier, Pékin pourrait leur compliquer la vie avec de nouveaux règlements, des inspections, des interdictions de déplacements, des suppressions de licences d'exportation pour des biens intermédiaires, des relèvements de taxes ou encore avec leur exclusion des marchés publics, ajoute Alex Wolf.

Donald Trump accuse la Chine de vol de propriété intellectuelle dans le domaine technologique et de pratiques commerciales inéquitables.

Au cours d'un entretien téléphonique, le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré samedi à Steven Mnuchin que les décisions américaines violaient les règles du commerce international et il a prévenu que la Chine était prête à défendre ses intérêts, a rapporté l'agence Chine nouvelle.

Un porte-parole du Trésor américain a confirmé cet échange téléphonique, mais il a refusé de s'exprimer sur le contenu d'une éventuelle lettre et sur la possibilité d'un déplacement de M. Mnuchin à Pékin.

Séoul accepte des concessions

Les négociations entre Les États-Unis et la Corée du Sud sont pour leur part bien différentes des relations sino-américaines.

Ainsi, Séoul a reconnu lundi avoir accepté de réduire de 30 % ses exportations d'acier vers les États-Unis ainsi que la prorogation de taxes américaines sur ses camionnettes pour sauver son traité de libre-échange avec Washington et échapper aux taxes américaines sur l'acier.

La Corée du Sud et les États-Unis sont des alliés menacés tous deux par une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. Mais depuis son arrivée au pouvoir, le président américain n'a cessé de critiquer l'accord bilatéral conclu en 2012.

L'administration Trump a décidé en juillet de renégocier ce traité appelé KORUS. La semaine dernière, Washington a imposé des taxes sur les importations d'acier en provenance de multiples pays, y compris la Chine, réveillant le spectre d'une guerre commerciale.

Après des semaines de négociation, les deux parties sont parvenues à un accord de principe sur une révision de leur traité de libre-échange (FTA) et les taxes sur l'acier, a annoncé le ministre sud-coréen du Commerce Kim Hyon-chong.

L'économie sud-coréenne est fortement dépendante du commerce extérieur et les États-Unis sont leur deuxième partenaire.

Selon la nouvelle mouture du FTA, Séoul va davantage ouvrir son marché automobile aux constructeurs américains et accepte de prolonger de 20 ans, jusqu'à 2041, des taxes américaines de 25 % sur les camionnettes.

Pour ce qui est de l'acier, Séoul accepte un quota annuel d'exportations vers les États-Unis de 2,68 millions de tonnes, soit 70 % de la moyenne de ses exportations annuelles sur les trois dernières années.

En deçà de ce seuil, l'acier sud-coréen sera exempté des taxes américaines. Au-delà, les exportations sud-coréennes seront pénalisées, a ajouté le ministre.