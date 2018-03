Le vol 7618 se dirigeait vers l'aéroport Ronald Reagan lorsque les pilotes ont découvert de la fumée.



Ils ont alors pris la décision de se diriger vers l'aéroport international de Washington-Dulles.



Selon Sky Regional, qui exploite Air Canada Express, 63 passagers et quatre membres d'équipage ont du quitté l'avion sur le tarmac à l'aéroport international de Washington-Dulles. Personne n'a été blessé.



Des images publiées sur Internet montrent des véhicules d'urgence stationnés sur le tarmac alors que des passagers se rassemblent à proximité.



Andrew Trull, un porte-parole de la Metropolitan Washington Airports Authority, a affirmé que les passagers ont été évacués à l'aide d'une glissière d'évacuation et ils ont ensuite été emmenés au terminal principal.



Le porte-parole a ajouté que l'incident n'a provoqué aucun retard et que toutes les pistes étaient opérationnelles.