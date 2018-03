C’est ce qu’elle a dit à Guy A. Lepage, après que ce dernier eut passé en revue ses interprétations les plus mémorables, dont celles de la première dame des États-Unis Melania Trump, du dictateur nord-coréen Kim Jong-un ou de l’avocate Anne-France Goldwater, lors de l’émission de Tout le monde en parle diffusée dimanche soir.

« J’aimerais ça, mais bon, il est encore tôt pour en parler, a-t-elle affirmé. […] J’en ai fait deux, pourquoi pas trois. Bouclons la boucle. »

Au sujet des imitations, elle raconte qu’elle se sentirait gênée de croiser ses « victimes » dans la rue, ayant été elle-même déjà soumise à ce traitement et l’ayant très mal vécu.

Je serais gênée, probablement sans raison, parce que ce n'est pas méchant. Anne Dorval

« Moi je me souviens quand Hélène Bourgeois-Leclerc m’a imitée, je paranoïais tellement. Je me disais "bien voyons, je suis donc bien niaiseuse, je suis donc bien pas intelligente". Je ne voulais plus sortir de chez moi. […] Je l’avais vu Hélène [par après], et je lui avais demandé : "M’haïs-tu?" »

Son talent très apprécié outre-Atlantique

Le charisme de l’actrice québécoise a visiblement fait une forte impression chez les Français, qui lui font de nombreuses propositions cinématographiques depuis son rôle remarqué de mère monoparentale dans Mommy, de Xavier Dolan.

Elle a eu un son premier grand rôle au cinéma français en 2015, dans le film Réparer les vivants. Les critiques avaient été dithyrambiques à son endroit. On peut également la voir dans la comédie Jalouse, sortie plus récemment.

Elle dit toutefois exclure la possibilité de quitter le Québec pour une carrière outre-Atlantique.

« Je vais en France sporadiquement, comme ça, des petits allers-retours, et je reviens toujours ici parce que ma vie est ici, mes enfants sont ici, mes amis, ma vie sociale. Alors non. »

À la fin de son entrevue à Tout le monde en parle, l’actrice a abordé la question de l’équité salariale dans le milieu du spectacle. Elle affirme ne pas trop s’en faire. Elle s’en remet à son agent, qui est payé pour s’assurer qu’elle reçoive son dû, et qu’à « notoriété égale », elle soit compensée autant qu’un collègue masculin.

« Je pense que les hommes sont prêts à ça aussi, ils sont malheureux de [l’inégalité] aussi les acteurs. Ils ne veulent pas que ce soit inéquitable. »