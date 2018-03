Le sondage en ligne est composé de plus de 50 questions qui évaluent les perceptions des répondants sur le consentement et les mythes sur le viol, leurs expériences avec la violence sexuelle, ainsi que leur perception de la gestion des rapports de violence sexuelle par leur école.

La ministre de l'Enseignement supérieur et du Développement des compétences de l'Ontario a déclaré que la province avait commandé le sondage pour améliorer le traitement de la question.

« La recherche montre que la violence sexuelle n’est pas assez dénoncée et qu’on manque vraiment de données cohérentes », a déclaré Mitzie Hunter en entrevue sur le sujet.

« Ce sondage est l'un des éléments d'une stratégie à multiples facettes que nous avons développée ici dans la province pour mieux comprendre la violence et le harcèlement sexuels sur le campus et y réagir et, franchement, changer la culture et le climat entourant cette question », selon Mme Hunter.

La loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a obligé toutes les universités et tous les collèges de la province à adopter des politiques énonçant des règles et des lignes directrices pour signaler, enquêter et agir contre la violence sexuelle.

« Nous menons ce sondage pour obtenir de meilleures données et offrir aux institutions les informations dont elles ont besoin pour apporter des changements », a expliqué Mme Hunter. « Nous savons qu'il y a encore du travail à faire et nous sommes déterminés à faire ce travail. »

Les résultats seront compilés, analysés et partagés avec les administrations des écoles postsecondaires durant l'été, a indiqué Mme Hunter. Certaines données seront rendues publiques.

Cependant, au moins un groupe de défense critique le sondage. Selon le groupe, le projet du gouvernement évite certaines questions. De plus, les questions pourraient être difficiles à comprendre pour certains élèves, selon le groupe.

« Il y avait beaucoup de confusion (parmi les étudiants) lors du sondage », selon Jade Cooligan Pang, étudiante à l'Université Carleton et l'une des responsables de Our Turn, une organisation pancanadienne qui lutte contre la violence sexuelle sur les campus.

« Il y avait un manque significatif de définitions - par exemple, la définition du consentement ne fait pas partie du sondage », selon elle.

Mme Cooligan Pang a dit que Our Turn a rencontré Mme Hunter le 20 mars dernier pour discuter des obstacles auxquels les victimes font face lorsqu'ils tentent de dénoncer une agression sexuelle aux autorités universitaires ou collégiales.

« Nous savons pertinemment bien que certains étudiants affirment avoir été incapables de déposer une plainte officielle auprès de leur établissement d'enseignement postsecondaire », a déclaré Mme Cooligan Pang. « Ces chiffres ne sont pas rapportés car une enquête n'a jamais lieu. »