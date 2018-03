« Battez-vous pour vos vies », dit Emma Gonzalez, survivante de la fusillade de Parkland

Emma Gonzalez, l'une des survivantes de la tuerie de Parkland, en Floride, s'est adressée avec émotion à la foule réunie à Washington. Photo : Associated Press/Andrew Harnik

Des centaines de milliers de personnes ont participé, samedi à Washington, à l’un des plus importants rassemblements contre les armes à feu de l’histoire des États-Unis. Emma Gonzalez, une survivante de la tuerie de Parkland, en Floride, s’est adressée avec émotion à la foule rassemblée : « Six minutes et vingt secondes. En un peu plus de six minutes, 17 de nos amis disparaissaient, 15 autres étaient blessés et tout le monde, absolument tout le monde dans la communauté de l'école Marjory Stoneman Douglas était changé à jamais. Battez-vous pour vos vies! » Des manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde, notamment à Montréal et à Toronto. LIRE LA SUITE

Les manifestations reprennent en Catalogne

En soirée, les policiers ont bloqué les rues menant vers les bureaux du gouvernement central. Photo : Getty Images/Lluis Gene

L’arrestation de l’ancien président catalan, Carles Puigdemont, dimanche en Allemagne, a amené des milliers de manifestants à descendre dans les rues de Barcelone. Une cinquantaine de personnes ont été blessées lors d'affrontements avec les policiers. Carles Puigdemont, qui est passible en Espagne d’une peine allant jusqu’à 30 ans de prison pour rébellion et sédition, comparaîtra lundi. À suivre. LIRE LA SUITE

Hommage à un gendarme à la suite d’un attentat en France

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était substitué à une personne prise en otage vendredi lors de l'attaque d'un supermarché de Trèbes, dans le sud-ouest de la France, a succombé à ses blessures, a annoncé samedi matin le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Photo : Associated Press/Emilio Morenatti

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était substitué à des personnes prises en otage vendredi lors de l'attaque d'un supermarché de Trèbes, dans le sud-ouest de la France, a eu droit à un hommage national. « Ça ne m'étonne pas de lui [...]. Il a toujours été comme ça, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, fait tout pour la patrie », a indiqué sa mère. LIRE LA SUITE

Un scientifique autodidacte s'élance dans le ciel avec sa fusée artisanale

Sur cette photo datée du 6 mars 2018, Mike Hughes travaille sur sa fusée. Photo : Associated Press/James Quigg

Mike Hughes, un scientifique qui croit que la Terre est plate – oui, vous avez bien lu! –, s’est propulsé à 570 mètres dans les airs à bord d’une fusée artisanale. Il s’est blessé légèrement en atterrissant durement dans le désert de Mojave, aux États-Unis. Pendant des mois, Hughes s'était enfermé dans son garage pour construire sa fusée. LIRE LA SUITE

