C'est tout un apprentissage pour les deux nouveaux fromagers d'autant plus qu'ils utilisent du matériel différent que celui utilisé par le frère trappiste. Ils disent toutefois apprendre à chaque nouvelle tentative et en sont à leur troisième essai.

Les propriétaires notent que la mise sur pied de leur projet a été particulièrement difficile compte tenu de la nature même du produit. Il leur a été impossible d'avoir accès au lait cru et de s'entraîner avant de faire cet important investissement.

Ça a été une année et demie difficile. C'est du lait non pasteurisé, ce qui cause des inquiétudes et nous avons dû surmonter bien des obstacles. Ce sont des questions de sécurité et nous comprenons, alors nous avons dû montrer que c'est sécuritaire. Justin Peltier, fromager

Ils ont été surpris de découvrir la quantité de règles et de procédures administratives alors qu'ils tentaient de démarrer le projet. Leur idée a d'ailleurs retenu l'attention de personnes à travers le pays qui leur ont fait part des difficultés qu'elles aussi avaient rencontrées en voulant créer une entreprise semblable. Plusieurs de ces personnes leur ont toutefois fait part de leur soutien et de leur intérêt.

Rachel Isaak et Justin Peltier ont découvert qu'il ne serait pas facile de produire du fromage comme les moines trappistes, mais persévèrent dans leurs efforts. Photo : Radio-Canada/Thomas Asselin

Le fromager Justin Peltier confie avoir douté de la faisabilité du projet, mais le lien que sa compagne et lui ont créé avec le dernier fromager trappiste du Manitoba, le frère Albéric, les a poussés à ne pas abandonner. Il lui était inconcevable de laisser cette recette datant du 18e siècle disparaître avec la fin de la longue carrière du frère Albéric.

Nous sommes très excités de le faire goûter au frère Alberic, mais nous sommes aussi anxieux de le lui faire goûter parce qu'il sait plus que quiconque si nous l'avons bien fait. Il a ses standards alors c'est excitant, mais très stressant d'imaginer qu'on ne l'ait pas réussi. Rachel Isaak, fromagère

Contrairement au trappiste, les deux entrepreneurs n'ont pour l'instant pas de cave pour faire vieillir le fromage et prévoient agrandir leurs installations à l'avenir pour en aménager une. Ils ont toutefois reçu en cadeau du frère Albéric des planches de bois ayant servi à faire vieillir le fromage depuis plus de 30 ans, ce qui devrait permettre à leur fromage d'avoir un goût un peu plus semblable à celui produit par l'abbaye.

Les deux entrepreneurs ont créé leurs premières meules de fromage à partir de la recette ancestrale des moines trappistes. Photo : Radio-Canada/Thomas Asselin

Même s'ils ont envie de faire croître leur entreprise, les deux nouveaux fromagers disent vouloir atteindre une taille qui leur permet de maintenir le caractère artisanal du produit. Ils reconnaissent que ce qui rendait le fromage du frère Albéric si spécial, c'était que celui-ci touchait chaque meule et connaissait extrêmement bien son produit.

Justin Peltier et Rachel Isaak cherchent toujours quel nom donner à leur fromage puisque le nom « fromage de la trappe » appartient à l'abbaye cistercienne de Holland, au Manitoba. Leur première idée de le nommer en l'honneur du frère Albéric est aussi impossible puisque le principal intéressé a refusé.