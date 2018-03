Durant le référendum de 2016, un groupe appelé Vote Leave, appuyé notamment par le maire de Londres d'alors Boris Johnson, était chargé de la campagne officielle pour la sortie de l’Union européenne (UE). Selon des informations financières déjà publiées, environ 40 % de sa collecte de fonds sujette à une limite de financement a été dirigée vers petite entreprise de Victoria, AggregateIQ (AIQ). Il s'agit en tout de 3 millions d’euros (5,4 millions de dollars).

D’autres parties pouvaient aussi amasser de l’argent pour appuyer le camp pour la sortie de l'UE, mais avaient leur propre plafond à respecter et devaient être indépendantes de la campagne officielle.

AIQ a aussi travaillé pour BeLeave, un groupe pro-Brexit centré sur les jeunes, présenté comme étant séparé de Vote Leave. Mais le lien entre les deux groupes était possiblement beaucoup étroit que ce qui avait été révélé plus tôt, selon un lanceur d’alerte et ancien bénévole de Vote Leave, Shahmir Sanni, et des documents obtenus par CBC News, le Guardian et le New York Times.

Il n’est pas illégal pour la campagne officielle de coordonner les dépenses avec des parties tierces, mais selon les lois électorales britanniques, ils doivent respecter une seule limite de dépenses. Shahmir Sanni soutient que ce n’est pas ce qui s’est produit dans les faits.

« Maintenant, pour la première fois, nous avons un ensemble de preuves substantielles qui prouvent que ces deux campagnes étaient très, très étroitement liées, contrairement à ce qu’elles ont dit », a soutenu en entrevue vendredi Tamsin Allen, l’avocate de M. Sanni.

« S’il y a eu dépassement des dépenses, alors ce qui a été clamé comme étant la volonté du peuple a peut-être, en fait, été quelque chose qui s'est acheté », a-t-elle lancé.

Selon des documents obtenus par CBC News, le Guardian et le New York Times, le lien entre les campagnes de Vote Leave et de BeLeave était vraisemblablement beaucoup plus étroit que ce qui avait été révélé plus tôt. Photo : CBC/Evan Mitsui

Des allégations qui sont niées

Dominic Cummings, qui a géré la campagne de Vote Leave, et Darren Grimes, qui s'est occupé de celle de BeLeave, ont tous deux nié les allégations de dépenses illégales dans des déclarations au Guardian.

En novembre, la commission électorale du Royaume-Uni a ouvert une enquête pour savoir si leur utilisation de AIQ a enfreint les lois électorales britanniques. Deux évaluations menées en 2017 n’ont mené à aucun recours.

Les fondateurs de AIQ, Jeff Silvester et Zack Massingham, tous deux à Victoria, n’ont pas répondu à de nombreuses demandes d’entrevues, mais, dans une déclaration, l’entreprise dément tout méfait.

« AggregateIQ travaille en pleine conformité avec toutes les exigences légales et réglementaires dans toutes les juridictions où nous exerçons des activités », a précisé l’entreprise à CBC qui ajoute « n’avoir jamais sciemment été impliquée dans une activité illégale. »

Dans une déclaration, l’avocat représentant AIQ soutient que l’entreprise n’était pas au courant de preuve montrant une coordination entre Vote Leave et BeLeave violant des règles.

Shahmir Sanni a soumis ses éléments de preuve à la commission électorale du Royaume-Uni la semaine dernière. Son avocate soutient que ces informations pourraient être révélées publiquement dans les jours à venir, et que les gens pourront alors juger par eux-mêmes.

Avec des informations de Matthew Braga, Adrienne Arsenault, Jennifer Barr et Albert Leung