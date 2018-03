« [Le gouvernement] a réorienté, mais on s'entend qu'il a annulé la consultation publique sur la discrimination systémique et le racisme. Pour nous c’est vraiment inacceptable », dénonce Anne-Valérie Lemieux-Breton qui a pris part à la marche.

Plus d'une centaine de personnes ont manifesté contre le racisme. Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Cette manifestation familiale a lieu pour une deuxième année consécutive, en réponse à l’attentat de Québec survenu le 29 janvier 2017.

« On en avait conscience avant ça qu'il y avait une montée des discours xénophobes, du racisme à Québec, au Québec. Mais suite à l’attentat, on a vu qu'il était urgent d'agir. Il était urgent de faire des ponts avec les communautés culturelles », souligne Mme Lemieux-Breton.