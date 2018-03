Un texte de Laurence Royer avec les informations de Jean-Louis Bordeleau

Les petits et les grands ont pris part à diverses compétitions amicales. Les courses de motoneige et la course de souffleuse font partie des incontournables de l’événement.

Le Carnaval est l’un des plus importants rendez-vous de l’année à Fermont selon le porte-parole du Carnaval Taïga, Carl Gagné-Côté. Plusieurs Fermontois attendent pendant plusieurs mois le début des festivités.

Déjà à la fin de l’été, on se fait poser des questions sur la programmation. Carl Gagné-Côté, porte-parole du Carnaval Taïga

Les participants de la course de souffleuse sur la ligne de départ Photo : Radio-Canada/Jean-Louis Bordeleau

Carl Gagné-Côté ajoute que de plus en plus de personnes viennent de l’extérieur spécialement pour le Carnaval. Des proches des résidents de Fermont profitent souvent de cette fin de semaine d’activités pour leur rendre visite.

« C’est rare qu’ils viennent nous visiter, ils sont courageux quand ils viennent le faire et on l’apprécie, mentionne-t-il. On dirait que de plus en plus, les familles collent leur visite à Fermont sur cet événement-là. »

Des nostalgiques profitent aussi du Carnaval pour se remémorer de bons souvenirs.

J’ai vécu ici 34 ans, j’ai pris ma retraite à Franquelin et je remonte tous les ans! François Trahan, participant du Carnaval Taïga

Carl Gagné-Côté croit que l’événement permet aussi aux Fermontois de développer un sentiment d’appartenance envers leur ville.

Défi Taïga

Le clou du Carnaval est le Défi Taïga. Il s’agit d’une course de 200 kilomètres en traîneau à chien. Les participants mettent plus de 24 heures à parcourir cette distance.

C’est le coureur André Longchamps qui a remporté le défi. Selon lui, cette course à Fermont a acquis une renommée internationale parmi les amateurs de course de traîneau à chien.

C’est mythique venir à Fermont. On ne vient jamais ici, sauf pour travailler. Quand il y a une course ici, c’est rassembleur! André Longchamps, participant de la course de traîneau à chien

Le Carnaval Taïga profitera d’un investissement de Québec par le biais du Fonds d'appui au rayonnement des régions. Le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, en a fait l'annonce dimanche matin à Sept-Îles. Le Carnaval bénéficiera d’une somme de 26 480$ pour l’achat d’un igloo gonflable qui servira de lieu de rassemblement et de point de service pour les festivités