Environ 300 personnes au total ont fait appel à leurs services, selon les données de l’équipe du Projet impôts 2018, dimanche matin.

L'organisation du Projet impôts est une tradition. Il s’agissait de la 48e édition.

« C'est un projet étudiant avec l'aide et la collaboration de professionnels, mais aussi de professeurs qui entrent dedans. On fait des déclarations pour des personnes à bas revenus », explique Alex Thériault, coordonnateur du Projet impôts 2018.

Le service est offert gratuitement aux personnes ayant un revenu annuel de 30 000 $ ou moins, et aux familles gagnant un revenu de 40 000 $ ou moins.

« Généralement, on voit beaucoup d'étudiants et un peu de personnes à la retraite aussi, des personnes âgées plus. On a beaucoup de familles aussi, des couples mariés avec des enfants qui viennent et on fait leur déclaration », précise Tim McGraw, l’un des étudiants participant bénévolement au projet.

La période des impôts peut se révéler stressante pour plusieurs personnes. La peur de devoir payer plus d’impôts peut être un facteur de démotivation pour certains, mais la déclaration de revenus peut être avantageuse dans certains cas, souligne Marc Gosselin, coordonnateur des communications à la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick.

« Bien sûr, il y a le fait que c'est obligatoire par la loi, mais au-delà de ça, en soumettant sa déclaration de revenus et d'impôts, les gens à revenu modeste deviennent admissibles à de nombreux programmes d'avantages et crédits des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick. Il n’y a pas beaucoup d'options où ils peuvent se faire retirer d'argent davantage. C'est vraiment à leur avantage de soumettre la déclaration de revenus », affirme Marc Gosselin.

Le Projet impôts est offert à la communauté depuis 48 ans. Photo : Radio-Canada

La date limite pour produire sa déclaration de revenus est le 30 avril. Plusieurs autres services d'aide en la matière sont offerts dans la province. Les gens peuvent obtenir plus d'information à ce sujet sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada.

D’après un reportage de Mathieu Massé