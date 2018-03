Le texte de Laurence Gallant

Comment s'ancrer davantage dans la communauté, et comment attirer de nouveaux publics qui n'ont pas nécessairement le réflexe de fréquenter les lieux d'exposition?

Une dizaine de jeunes âgés entre 16 et 29 ans et de tous les horizons participent maintenant à la réflexion lancée par le Musée régional de Rimouski.

Ils ont été recrutés au sein d’un comité jeunesse, instigué cet automne par la direction du Musée et le Carrefour jeunesse emploi.