Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

La zone 12A est située au large de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et de Rivière-au-Renard, alors que la zone 12B se situe au nord-est de l'île d'Anticosti.

André Bernier, propriétaire de la poissonnerie Le p'tit bateau de Gaspé, affirme que la popularité du crabe n'est plus à prouver. Selon lui, les commandes de crabe surpassent celles de homard depuis quelques années.

On a déjà entre 100 et 120 commandes pour du crabe et la saison n'est pas encore commencée. C'est beaucoup! André Bernier, propriétaire de la poissonnerie Le p'tit bateau de Gaspé

André Bernier est optimiste de pouvoir offrir le crustacé pour Pâques. « Si les conditions sont favorables, oui. On a vu un changement pour le crabe et le homard. Asteur, le crabe est plus attendu que le homard, ça c'est sûr! », tranche-t-il.

Le crabe devrait être disponible en poissonnerie et en épicerie au cours de la semaine, selon les pêcheurs. Photo : Radio-Canada

Les pêcheurs de la zone 17 sont fins prêts

Dimanche après-midi, le quai de Rimouski, qui se trouve dans la zone 17, grouillait d'activité. Les pêcheurs veillent à ce que tout l'équipement et tous les appâts soient prêts pour l'envoi à l'eau.

Le capitaine du Petit Doucet, René Doucet, affirme que la pêche s'annonce très bonne. « Il y a un vent du nord-est mais d'après moi, on aura du crabe dans les poissonneries au cours de la semaine. »

De son côté, le pêcheur Maxime Jenniss affirme que les amateurs du crustacé pourront se sustenter dès mardi. « On prend le large à 5 h du matin, mardi. D'après moi, il y en aura au quai de Rimouski le soir. »