« C'est une très bonne nouvelle pour les enfants, les parents du secteur Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville. [...] Il y a un projet qui avait été retardé en 2021, mais on sait maintenant que c'est un territoire qui est en besoin, qui a été identifié dans notre nouveau système comme un territoire en déficit de CPE », explique M. Fortin.

« Fort intéressant pour les gens de Sherbrooke, c'est une première ici à Acier Orford, en entreprise. On fait des premières, on fait surtout des heureux! », note Mme Vallières.

Un soulagement

Cette annonce est un soulagement pour la présidente d'Acier Orford, Catherine Marquis. Des locaux vides construits au sein même de l'entreprise attendent depuis plus de deux ans de se remplir de cris d'enfants.

Je suis tellement contente, enfin après toutes ces années-là ça se concrétise! Dans les prochaines semaines, il va y avoir des enfants, de l'ambiance au bureau. Catherine Marquis

C'est en 2014 que l'idée de construire un CPE en entreprise a fleuri chez l'entrepreneure. « Quand on a construit les locaux, on ne se doutait pas que ce serait si long, admet-elle. Avoir su, peut-être qu'on aurait pu faire les choses différemment. »

Selon elle, l'ouverture du CPE permettra de mieux concilier la vie de famille et le travail, et créera également un milieu de vie. « Il nous reste certains détails administratifs à régler avec le Ministère, mais dans les deux prochains mois, il devrait y avoir des enfants ici », estime-t-elle.

Le ministre Fortin a d'ailleurs assuré qu'il y aura d'autres CPE en entreprises annoncées au cours des prochaines semaines au Québec. « C'est une bonne façon de concilier la vie familiale avec les aspirations professionnelles », soutient-il.

« Si les gens m'appellent et ont besoin d'aide, ça me fera plaisir de les guider pour qu'eux leur projet se réalise un peu plus rapidement », a pour sa part offert Mme Marquis.