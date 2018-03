Plus de 150 vêtements conservés dans l’église historique doivent être mieux protégés des ravages du temps, explique Rémi Lévesque, un bénévole membre du comité de sauvegarde de l'église.

La collection comprend des soutanes, des chasubles, entre autres, ainsi que des nappes et d'autres tissus.

Les taches sur cette nappe conservée à l'Église historique de Barachois illustre le besoin de protéger la collection avec des housses, explique le bénévole Rémi Lévesque. Photo : Radio-Canada

« On peut voir ici une nappe de table, et on peut voir déjà des taches jaunes, des taches brunes, indique Rémi Lévesque. Ces taches viennent à cause d’insectes, de moisissure, de l’humidité, par exemple. On voit que ça affecte le tissu. Alors, c’est important qu’on voie à préserver d’une meilleure façon pour qu’elle survive encore bien des décennies. »

Rémi Lévesque demande à la population des dons de draps en coton. Ces tissus serviront à confectionner des housses pour protéger ces habits.

Construite à partir de 1824, l'Église historique Saint-Henri-de-Barachois est maintenant un musée, une galerie d'art et une salle de spectacle. Photo : Radio-Canada

Il est tout aussi important de préserver le patrimoine religieux que culturel, selon des membres de la communauté catholique.

« Pour pouvoir garder notre patrimoine, garder nos souvenirs, nos mémorials, je pense que c'est important pour la communauté francophone, pour la communauté acadienne et chrétienne aussi », estime Marthe Lavoie, une résidente.

Les gens sont invités à déposer leurs draps à l’édifice municipal à Grand-Barachois ou au Musée acadien de l'Université de Moncton.

Avec des informations de Wildinette Paul