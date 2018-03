Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Alain Bernier, directeur général de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation (APCHQ) dans l'Est-du-Québec, dénote que le nombre de visiteurs ayant le soucis de choisir des matériaux plus durables et respectueux de l'environnement a grandement augmenté.

C'est un phénomène relativement nouveau, mais on le sent de plus en plus. Est-ce que ça va perdurer? Ça reste à voir. Cela dit, on le sent dans l'industrie. Alain Bernier, directeur général de l'APCHQ dans l'Est-du-Québec

S'il ne cache pas que l'adaptation de résidences pour les rendre plus écoénergétiques requiert certains coûts, Alain Bernier rappelle que ces investissements deviennent rapidement très rentables. « Les factures énergétiques sont beaucoup moins élevées et les propriétaires atteignent vite le seuil de rentabilité. Une fois que c'est fait, c'est de l'argent économisé. »

L'achalandage au Salon EXPOhabitat 2018 est similaire aux années précédentes, selon l'organisation. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

De nombreux programmes disponibles

Du même souffle, Alain Bernier rappelle que de nombreux programmes gouvernementaux sont à la disposition des propriétaires qui souhaitent construire ou rénover leur résidence. Trois d'entre eux sont particulièrement intéressants, selon le directeur général de l'APCHQ dans l'Est-du-Québec.

Le programme Novoclimat 2.0 permet aux bénéficiaires d'obtenir une homologation gouvernementale pour la résidence concernée. Ainsi, une aide financière est accordée au premier propriétaire. De plus, cette homologation permet d'économiser 20 % sur la facture énergétique d'une maison neuve.

Les propriétaires souhaitant rénover leur résidence plutôt que d'en construire une neuve ne sont pas en reste. Le programme Rénoclimat offre une aide financière variant selon le type d'habitation pour des travaux d'isolation, d'étanchéité, de chauffage, de géothermie et bien d'autres.

Finalement, le programme Chauffez vert permet aux bénéficiaires d'obtenir une aide financière pour remplacer les systèmes au mazout par des systèmes d'énergie électrique ou autres sources renouvelables, comme l'éolien, la géothermie ou l'aérothermie (thermopompe).

Dans deux semaines, ce sera au tour de Rivière-du-Loup d'accueillir son salon de l'habitation. Le Salon de l'habitation et du plein air de Rivière-du-Loup se déroulera du 6 au 8 avril au Centre Premier Tech.