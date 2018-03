Un texte de Marc Godbout

Des sources proches du dossier confirment à Radio-Canada que les négociations entre la Davie et Ottawa sont « lentes et ardues ». Résultat : après plus de deux mois de pourparlers, les parties ne s’entendent « ni sur un prix ni sur un calendrier ».

Rien pour aider au climat, le plus gros des quatre brise-glaces proposés par le chantier, le Aiviq, est écarté des négociations ce qui pourrait fortement réduire les retombées prévues. C’est pourtant la modification de ce brise-glace qui nécessite davantage de travaux et qui créerait le plus d’emplois. La conversion du Aiviq pourrait durer jusqu’à deux ans et employer jusqu’à 400 personnes.

Plusieurs sources insistent sur l’état d’esprit qui entoure les pourparlers. La Garde côtière a du mal à digérer de s’être fait imposer une négociation avec le chantier québécois. Au moins deux sources confirment que la Garde côtière met davantage le pied sur le frein que sur l’accélérateur.

Le Aiviq est l'un des quatre brise-glaces que le chantier Davie souhaite convertir. Photo : Radio-Canada/Marc Godbout

À la mi-janvier à Québec, le premier ministre, Justin Trudeau, voulait frapper un grand coup et faire la preuve que le chantier Davie n’était pas ignoré par son gouvernement. Souhaitant calmer la grogne, il annonçait sur-le-champ le début de négociations entre la Garde côtière et Davie pour trouver une solution aux problèmes criants de brise-glaces.

Questionné sur l’état des négociations, Services publics et Approvisionnement Canada se limite à une réponse écrite : « Nous ne pouvons pas formuler de commentaires sur les négociations en cours. Nous fournirons des détails une fois les négociations conclues ».

Le plan secret d’Ottawa : six nouveaux brise-glaces

L’absence de contrats fédéraux pour la construction de nouveaux navires au chantier Davie pourrait s’annoncer encore plus difficile à défendre pour Ottawa. Des documents stratégiques obtenus par Radio-Canada démontrent qu’il existe un plan que le gouvernement refuse de dévoiler publiquement. Il vise la construction de six nouveaux brise-glaces.

Cela s’inscrit dans ce qui a été baptisé « Program Icebreaker » et qui permettrait de remplacer graduellement la flotte actuelle dont l’âge moyen est de plus de 35 ans.

Les six navires desserviraient le sud du Canada et l’Arctique tout en permettant la tenue d’activités scientifiques. Leur construction est jugée essentielle pour réduire les risques qui pèsent sur l’économie insistent les documents qui précisent que l’industrie maritime n’est pas adéquatement desservie. Or, Radio-Canada peut confirmer que le gouvernement a ce plan en main depuis au moins un an et demi.

Cela soulève des questions étant donné que les chantiers Irving d’Halifax et Seaspan de Vancouver ont des carnets de commande déjà bien remplis. Pourquoi le gouvernement tarde-t-il à mettre le plan à exécution ? A-t-il subi les pressions des chantiers concurrents de Davie? Attend-il l’année électorale pour bouger ?

Pourtant, les libéraux ne cessent de répéter que le remplacement des vieux brise-glaces est une priorité.