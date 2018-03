Une enquête de la Commission des droits de la personne, qui a débuté en février à Halifax, cherche à déterminer si la Nouvelle-Écosse a contrevenu aux droits de Beth MacLean, Joseph Delaney et Sheila Livingstone en les hébergeant dans des institutions psychiatriques durant des années plutôt que de leur trouver une place dans un foyer de soins dans la communauté.

Dorothy Griffiths a témoigné par vidéo-conférence. Experte des soins aux personnes ayant reçu un « double diagnostic » de handicap intellectuel et de maladie mentale, elle a été consultante durant le processus de fermeture d’institutions psychiatriques en Ontario et de transfert des patients vers des foyers de soins.

En 2006, Dorothy Griffiths et Chrissoula Stavrakaki avaient remis un rapport au Nova Scotia Hospital, un hôpital de la grande région d’Halifax, qui avait conclu que les droits fondamentaux des patients handicapés, gardés dans des institutions psychiatriques depuis des années, étaient « sur le point » d’être bafoués.

Évoqué lors du dépôt de la plainte qui est présentement examinée, le rapport a fait surface dans le domaine public en février, durant ces travaux de la Commission des droits de la personne.

Mme Griffiths soutient que les conclusions du rapport vieux de 12 ans sont toujours d’actualité.

D’un point de vue de libertés et de droits fondamentaux, a-t-elle soutenu devant la Commission, des patients ne devraient pas être « incarcérés sans procédure équitable et sans raison ».

Il n’y avait pas de raison pour que ces individus soient incarcérés dans un hôpital psychiatrique, dans une aile fermée à clé, sans contact avec leur communauté ou leur famille. Dorothy Griffiths

Elle indique que ces personnes n’étaient pas jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres, de l’avis du personnel les ayant évalués.

Au cours des auditions de la Commission, des avocats du gouvernement ont évoqué des exemples où un traitement à l’hôpital avait été nécessaire pour deux des plaignants lorsqu’ils avaient souffert d’ennuis médicaux, ou avaient démontré des comportements agressifs ou dangereux envers eux-mêmes.

Mme Griffiths a répliqué aux avocats du gouvernement en citant des études scientifiques, examinées par des pairs, qui indiquent que les problèmes comportementaux dans les institutions psychiatriques résultent souvent de méthodes désuètes qui consistent à surmédicamenter les patients.

L’une de ces recherches, effectuée par Ian Grey et Richard Hastings, conclut que la plupart des comportements négatifs découlent de « problèmes sociaux et environnementaux » et qu’une minorité est le résultat d’une maladie mentale.

En institution même si une hospitalisation n’est plus requise

Le rapport de Dorothy Griffiths et Chrissoula Stavrakaki en 2006 révélait qu’environ la moitié des 19 patients hébergés à Emerald Hall, l’aile psychiatrique de l’hôpital de Dartmouth, y demeuraient contre leur gré.

Un témoignage récent devant la Commission soutient qu’il y a présentement au moins sept personnes qui y sont hébergées depuis des années après avoir reçu un congé médical.

Beth MacLean à Halifax le 6 mars 2018. Photo : La Presse canadienne/Darren Calabrese

Selon la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, 82 personnes sur les 270 hébergées dans des institutions à travers la province « ne requièrent plus une hospitalisation » et attendent d’être accueillies par un foyer de soins établi dans la communauté.

Des investissements, mais un rythme jugé trop lent

Dans son budget provincial présenté la semaine dernière, le gouvernement libéral de la Nouvelle-Écosse a annoncé un investissement de 2,1 millions $ pour la création de foyers de soins de taille modeste et de foyers de groupe, ainsi qu’un investissement de 16,2 millions $ pour aider à la transition des patients des institutions vers de nouveaux milieux de vie.

En mars 2018, il y avait 1024 personnes en Nouvelle-Écosse en attente d’un transfert.

Joe Rudderham, directeur général du programme provincial de soutien aux personnes handicapées, indique que l’objectif pour 2018-2019 est de construire au moins 10 nouveaux foyers de soins pouvant héberger au total 40 personnes.

Joseph Delaney (à droite) et sa soeur Tammy. Photo : La Presse canadienne/Photo fournie par Vince Calderhead

Le docteur Brian Hennan, codirecteur de l’organisme Community Homes Action Group (CHAG), juge que le rythme auquel le gouvernement se met à la tâche est beaucoup trop lent, malgré la promesse faite par les libéraux de Stephen McNeil en 2013 d’établir un réseau de foyers de soins.

Le CHAG est un regroupement de professionnels de la santé et de citoyens appuyant les droits des patients. Le groupe recommande de créer au minimum 25 nouveaux foyers de soins par année au cours des trois prochaines années.

Une plaignante demande depuis 15 ans de quitter l’institution

Deux patients handicapés qui sont nommés dans la plainte à la Commission des droits de la personne, Beth MacLean, 46 ans, et Joseph Delaney, 45 ans, souhaitent être transférés vers des foyers de soins assistés. Leur état leur permet de vivre de façon plus autonome, avec un certain soutien.

En mars 2002, Emerald Hill jugeait qu’il n’y avait plus de raison pour que Mme MacLean continue d’occuper un lit de cette unité psychiatrique, car elle n’avait pas de « maladie psychiatrique ». Plus de 15 ans après, elle s’y trouve toujours.

Une troisième patiente citée dans la plainte, Sheila Livingstone, est décédée en 2016 à 69 ans.