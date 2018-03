Greg Tonn, qui est aussi propriétaire du magasin Into the Music dans le quartier de la Bourse, a acquis Movie Village le 1er janvier dernier. Il a commencé à vendre les 35 000 films obtenus avec l'achat et environ 20 000 titres doivent toujours être écoulés. Il souhaite transformer le magasin en une deuxième succursale de Into the Music.

Je ressens pas mal de culpabilité. Ce n'est tout simplement plus un commerce viable. Greg Tonn, propriétaire de Movie Village

Le commerçant affirme que la décision a été particulièrement difficile à prendre. Il précise que les revenus provenant de la location de films étaient essentiels à la rentabilité de l'établissement, mais ont décliné de 15 % chaque année depuis trois ans.

À son apogée, Movie Village rassemblait des dizaines et des dizaines de films allant des titres plus obscurs et artistiques aux films les plus populaires. Plusieurs Winnipégois se souviennent des cassettes VHS qui avaient un autocollant avec le logo jaune et noir bien connu du magasin.

Le directeur général du Winnipeg Film Group, Greg Klymkiw, se souvient des belles années du magasin Movie Village et de son impressionnante collection de titres. Photo : Radio-Canada/Travis Golby

C'est le cas du directeur général du Winnipeg Film Group, Greg Klymkiw, qui affirme que c'était un des meilleurs magasins du genre au Canada. Il est d'ailleurs venu profiter de la vente de fermeture puisque tous les films sont à 70 % de rabais. Greg Klymkiw en a ainsi profité pour se procurer un exemplaire d'un des premiers films utilisant la technologie Technicolor et sorti en 1939 pour quelques dollars.

Il y a vraiment quelque chose dans un objet tangible, de fouiller dans les rangées pour trouver la perle rare. Je suis triste de voir qu'ils ne vont pas continuer à offrir des films. Greg Klymkiw, directeur général du Winnipeg Film Group

Les services de location en ligne comme Netflix, Crave et iTunes ont quasiment fait disparaître les magasins de location de film. Le nouveau propriétaire des lieux fait le pari que le marché de la musique, lui, se maintiendra et transformera la section qui contenait des films pour vendre des vinyles, des CD et de l'équipement audio.

Les films qui ne seront pas vendus après le 31 mars seront transférés dans un entrepôt et seront vendus en ligne.